美Fed官員潑冷水！美元指數走強 新台幣早盤再貶破32.2元
美國聯準會（Fed）官員接連表示通膨難對付，支持再升息聲音仍未停歇，美元指數反彈回升到105.6，亞洲主要貨幣兌美元轉弱，日圓兌美元一度貶至150.61價位，新台幣兌美元今（8）日早盤再貶，不過，由於接下來聯準會主席鮑爾將發表談話，市場轉趨觀望，貶幅有限，目前最低來到32.212元，貶值1.5分。
記者顏真真／台北報導
雖然市場預期美國Fed升息循環將告一段落，美國公債殖利率自16年高點回落，美股收高，但近日聯準會官員仍陸續放「鷹」，雖然都支持上周利率按兵不動的決策，也認為即便通膨有降溫，但依然強調通膨太高且頑強難對付，甚至重申支持再升息一次，美元指數反攻升至105.6附近。
在美元指數開始反攻之下，亞洲主要貨幣兌美元也回弱，其中日圓一度回貶至150.61兌1美元，目前在150.54附近震盪，韓元兌美元也回到1305.1附近盤整，離岸人民幣同樣從7.273回貶至7.2816兌1美元，目前在7.2812附近。
至於新台幣兌美元今日早盤也再貶，以32.2元、貶值0.3分開出，在亞幣走弱之下，再下探32.212元，貶值1.5分，但由於台股小漲，加上市場觀望接下來聯準會主席鮑爾談話，新台幣貶幅有限，甚至一度還翻揚，目前在32.21元震盪整理。