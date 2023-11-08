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女大生因狐臭只穿長袖！腋下竟「發炎化膿」　微創手術後重拾青春

▲一位20歲女大學生，因腋下有狐臭，長年都穿長袖衣服和噴止汗劑掩蓋難聞的氣味，最終導致腋下發炎化膿。（示意圖／Pixabay）
▲一位20歲女大學生，因腋下有狐臭，長年都穿長袖衣服和噴止汗劑掩蓋難聞的氣味，最終導致腋下發炎化膿。（示意圖／Pixabay）

記者張志浩／綜合報導

一位20歲女大學生，因腋下有狐臭，不參加校園活動，幾乎是放棄青春人生，長年都穿長袖衣服和噴止汗劑掩蓋難聞的氣味，最終導致腋下發炎化膿，澄清醫院中港院區整形外科主治醫師蔡秉衡表示，這是狐臭及腋下多汗的嚴重病例，最後經「螺旋刀合併抽脂機」的微創手術，徹底清除腋下「頂漿腺」，不再狐臭及多汗，重拾青春信心。

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蔡秉衡說明，頂漿腺又稱大汗腺，位於腋窩皮膚下，開口在體毛根部，分泌的汗水中含醣類、蛋白質、丙酮酸等，整體較油膩乳狀，易被細菌分解形成難聞氣味。蔡秉衡說，流汗較多者，或青春期受賀爾蒙及情緒影響，頂漿腺分泌會更旺盛，汗臭氣味更難聞。

▲醫師蔡秉衡表示，流汗較多者，或青春期受賀爾蒙及情緒影響，頂漿腺分泌會更旺盛，汗臭氣味更難聞。（圖／澄清醫院提供）
▲醫師蔡秉衡表示，流汗較多者，或青春期受賀爾蒙及情緒影響，頂漿腺分泌會更旺盛，汗臭氣味更難聞。（圖／澄清醫院提供）
此外，該女大學生有糖尿病史，因細菌滋長造成兩邊腋下發炎化膿，前後住院三次清膿瘡治療，雖然有意願做狐臭手術，卻擔心自己有糖尿病，影響手術後傷口癒合，所以遲遲未做治療。

蔡秉衡提及，傳統狐臭手術傷口大於5公分，的確要考慮糖尿病患者的傷口癒合能力，經建議後，女大生採取微創手術，一到兩個約1公分的傷口，進行螺旋刀及抽脂器械交替使用，破壞腋下頂漿腺將其抽出，將這兩項手術結合在一起，各發揮其優點，降低患者的皮膚傷害和縮短術後傷口癒合，術後除縫合兩個小傷口，再做皮膚固定保護措施。

蔡秉衡提醒，腋下出汗狐臭，是皮膚下頂漿腺的問題，清除頂漿腺不再狐臭，也不會發生代償性出汗的後遺症，由於女性比較在乎身體的氣味，狐臭患者會被認為女性居多，尤其是青春期受賀爾蒙影響或有遺傳的人，四季都會有狐臭的困擾。

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