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五旬婦女膝關節退化疼痛　竟是「走路姿勢」惹禍

▲五旬婦女膝關節退化疼痛　竟是「走路姿勢」惹禍
▲五旬婦女膝關節退化疼痛　竟是「走路姿勢」惹禍

健康醫療網

【健康醫療網／記者張慈恩報導】53歲林姓婦女覺得右腳膝蓋疼痛無力、蹲不下去，至衛生福利部南投醫院骨科門診就醫發現膝關節退化。醫師看著林婦走入診間的步態，發現她走路姿勢不正確，詢問後原來是她工作時左腳曾不慎踢到鐵條而受傷，因為疼痛所以走路重心多改放右腳，長期不正確的走路姿勢可能就是導致右膝軟骨磨損的原因，診視後確診右膝退化性關節炎，在安排「半套」人工膝關節置換後疼痛感消失，大幅改善生活品質。

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膝蓋加速退化　嚴重影響生活

梁文雄醫師指出，林婦因為左腳受傷疼痛，將力量移到右腳，這樣雖然可以少讓左腳承受身體的重量，減緩疼痛感，但長期下來右膝不堪負荷，並且加速退化，嚴重影響生活。

起初林婦對手術感到焦慮，期間嘗試至國術館，但效果不彰因此決定就醫。梁文雄醫師說明，早期膝蓋退化性關節炎不一定需手術治療，可藉由體重控制、適當運動、充足休息及藥物來控制，但如果損壞嚴重，就會建議手術治療。

膝蓋軟骨磨損　置換人工關節

手術的選擇會依據關節退化的程度及狀態來決定，由於林婦經檢查為內側軟骨磨損，評估可施行半套人工關節置換，僅清除局部受損的關節軟骨，不會破壞健康韌帶，傷害較小，恢復更快，病人術後當天就下床走路，術後兩天即可離院返家。

不論是半套還是全套，其實人工關節置換術是常見的手術，對疼痛的緩解相當有效。梁文雄醫師呼籲，不要害怕接受治療，也提醒不要接受民俗療法或自行購買藥物服用，以免延誤就醫時機。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59813

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