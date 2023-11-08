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廖先翔家族再爆佔國有地經營停車場　新北綠議員批「地方土皇帝」

▲民進黨新北市議員張錦豪(左起)、顏蔚慈、戴瑋姍、林秉宥、蘇錦雄召開記者會批廖先翔家族再爆侵佔國有地經營停車場，儼然是「地方土皇帝」。（圖 ／記者吳嘉億攝，2023.11.8）
▲民進黨新北市議員張錦豪(左起)、顏蔚慈、戴瑋姍、林秉宥、蘇錦雄召開記者會批廖先翔家族再爆侵佔國有地經營停車場，儼然是「地方土皇帝」。（圖 ／記者吳嘉億攝，2023.11.8）

記者吳嘉億／新北報導

針對近日被爆家族在汐止保育區內蓋大型違建住宅，以及占用汐止茄苳路國有地經營停車場等違法情事，獲國民黨提名參選立法委員新北市第12選舉區的新北市議員廖先翔事後動說明家族自行拆除違建及住宅後，今（8）日又再被爆另在新台五路2段也有占用國有土地開設停車場情事。對此，民進黨新北市議員召開記者會指出廖家兩代議員在地方視法律為無物，儼然是「地方土皇帝」，痛批市府怠忽職守，要求市府有必對社會大眾說明。

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▲民進黨新北市議員張錦豪(左起)、顏蔚慈、戴瑋姍、林秉宥、蘇錦雄召開記者會批廖先翔家族再爆侵佔國有地經營停車場，儼然是「地方土皇帝」。（圖 ／記者吳嘉億攝，2023.11.8）
▲民進黨新北市議員張錦豪(左起)、顏蔚慈、戴瑋姍、林秉宥、蘇錦雄召開記者會批廖先翔家族再爆侵佔國有地經營停車場，儼然是「地方土皇帝」。（圖 ／記者吳嘉億攝，2023.11.8）
新北市議員林秉宥表示，廖家所經營的停車場土地使用分區皆為都市計畫「保護區」，而停車場出入車道則是占用交通部公路局及新北市政府養護工程處所有用地，相關違法爭議接二連三，不禁讓人懷疑是否為慣犯，更是造成民眾對民意代表有錯誤偏見的兇手。

新北市議員戴瑋姍指出，依照都市計畫法新北市施行細則規定，在不妨礙保護區的劃定目的下，經新北市政府審查核准可以使用，但其中並無可做為「停車場」使用；痛批廖家兩代擔任地方議員，明知不可為還開發保護區，占用國有地獲利，把國有土地淪為廖家提款機，完全有負民眾託付與期待。

新北市議員顏蔚慈也說到，該停車場出入口柵欄有貼出承租資訊，連絡電話經過比對竟為廖先翔服務處電話及其父廖正良行動電話號碼，批評廖家佔用國有土地作為違規停車場獲利還不用繳稅，完全是無本生意，現在被爆料後就急著撇清結束營業，還要退還11月租金避責，要問廖先翔到底還有多少塊停車場？

新北市議員蘇錦雄說，依照都市計畫法新北市施行細則第29條，保護區內之土地禁止砍伐竹木、破壞地形或改變地貌。一塊土地不會莫名其妙地自己整地變成停車場，請市府務必要徹查清楚到底是誰開挖整地，農業局針對這些土地有核准開發嗎？如果沒有，完全怠忽職守，平常面對一般農民開挖整地急著開單裁罰，面對廖家家族一而再而三在保護區開挖整地舖設水泥卻毫無作為。難道顏色對了，就可以大事化小，小事化無，繼續違規嗎？
　　
新北市議員張錦豪說，新北市政府對於國有土地長期被隨意濫用，已經不只是單純管理不善，而是明顯的怠忽職守，對市民的權益毫不在意，請假拚選舉新北市長侯友宜難道都不用負責嗎？要求市府一個月內立即全面、徹底調查新北市所有國有土地是否有違規作為停車場之情事，以及全面輔導停車場業者申請合法化，並請政風徹查這些案件有無官員涉貪或違法之情事。

▲廖先翔家族再被爆出在汐止區新台五路2段佔用國有地經營停車場的違法情事。（圖 ／新北市議會民進黨團提供）
▲廖先翔家族再被爆出在汐止區新台五路2段佔用國有地經營停車場的違法情事。（圖 ／新北市議會民進黨團提供）

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