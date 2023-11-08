▲CAR-T細胞治療常見3副作用　患者該如何應對？要做哪些日常保護？

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CAR-T利用改造T細胞治療 可能會有3常見副作用人體免疫細胞包含B細胞、T細胞、顆粒性白血球、巨噬細胞、自然殺手細胞、樹突細胞等。黃泰中醫師表示，其中B細胞、T細胞有如特種部隊，它們具有記憶性和其他細胞不同，當下次同樣的敵人出現要去打仗的時候，戰力會提升。
而所謂的CAR-T治療簡單來說就是收集病人的血球，純化出T細胞進行改造後再回輸病人體內。由於CAR-T治療藥物是使用經基因重新編成的T細胞所製成的活細胞製劑，雖然它能在人體內生長繁殖，持續作用產生治療效果，但也可能因此引起免疫相關副作用。
黃泰中醫師指出，CAR-T細胞免疫治療有以下常見副作用，需要有經驗的醫療團隊協助應對：
- 細胞激素風暴（CRS）：
- 神經毒性症候群（ICANS）：
- 噬血症候群（較少見）：
CAR-T治療後血球低下 食衣住行都要注意日常照護面對CAR-T細胞免疫治療常見副作用，除了醫護端的專業幫助外，黃泰中醫師提到，由於使用CAR-T治療後會有一陣子處於血球低下的情形，因此建議患者也要注意以下日常保護方式：
- 食：
- 衣：
- 住：
- 行：
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59804
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