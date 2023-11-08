▲後發性白內障現怎辦？　「雷射手術」搶救視力：術後復發率極低

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續發性白內障 引起視力模糊樂生療養院眼科主任汪志舜指出，後發性白內障（術後白內障）是白內障手術最常見的併發症，發生率約20%至25%，也被稱為後囊混濁，然而卻不是真正的白內障，因為白內障一旦被摘除，就不會再復發。此外，與其他術後併發症不同，後發性白內障在手術後數月至數年後才可能發生。
汪志舜主任表示，醫師在白內障手術，會盡一切努力保持晶狀體後囊的完整性，除了以人工水晶體植入物支撐外，並防止眼睛後部的玻璃體凝膠進入眼睛的前部，同時從晶狀體囊中去除多的晶狀體細胞；但由於無法百分之百去除晶狀體囊中的所有晶狀體細胞，殘留的晶狀體細胞可能會遷移到後晶狀體囊並在囊上繁殖，導致水晶體囊逐漸變得混濁，進而引起視力模糊。
透過雷射治療 眼科檢查追蹤汪志舜主任進一步解釋，後發性白內障在年輕人及老年人都有可能發生，但近十幾年來，由於人工水晶體植入物設計材料以及手術技術的改進，已經大幅降低發生的風險。
由於後發性白內障的症狀與白內障相似，患者看東西感覺霧霧的，接著視力逐漸下降、畏光等，汪醫師提醒民眾，此時一定要再返回眼科門診，只要經過檢查確認後，就可以在門診接受雷射治療。這種被稱為釔鋁石榴石（YAG）雷射後囊切開術，會先將麻醉眼藥水（局部麻醉）滴入眼睛後，再把特殊的隱形眼鏡放置在眼睛上、以聚焦雷射光束，利用雷射的強光束在渾濁的後囊膜中心創建一個開口並清除後囊的增生細胞。
整個過程僅需幾分鐘，且無須進手術室，更不需術前準備或禁食；不但無痛，也不會在眼壁上留下任何切口，相當安全、快速、簡單，同時術後復發機率極低。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59811
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