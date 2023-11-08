▲挖土澆水樣樣來　「園藝治療」是治療植物還是治療人？　

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讓植物來照顧人類當代對於健康的定義講究福祉與完整性（wholeness），因此各種輔助治療興起，補齊主流醫療在人性化方面的不足。「非藥物治療」近年來備受重視，包括藝術創作、懷舊治療、運動治療、園藝治療、舞蹈治療、娃娃療法、寵物療法等方法，有助於紓解壓力、降低神經精神行為。
其中，園藝治療就是透過植物及園藝活動來改善人們的身心靈狀況，服務對象包括高齡長者、兒童、智能障礙、行動不便、身心受創者，它可以是復健、可以是精神的安撫，更可以是一種生命教育。
體驗一日「園藝治療師」「園藝治療」在台灣是新興且快速成長的領域，與一般園藝活動不同，過程中「人」才是主角。「園藝治療師」也在過程中扮演重要的角色，青發家教中心特別邀請台灣與亞太園藝輔助治療協會註冊園藝治療師劉雨青，於12月16日舉辦一日「園藝治療師」職涯發展體驗活動，透過園藝治療師的講述及實際實作體驗，引領學員體驗植物如何療癒身心。
青發家教中心表示，青少年容易遇到學校課業、同儕社交、家庭成員以及個人情感等生活壓力，透過練習與植物和大自然互動，可協助青少年學習如何拉近人與人的距離；而將植物帶進人們的生命中，更可以幫助人們練習放鬆，釋放內心的壓力和煩惱、提升學習專注力及促進社交技能。
此次活動將以花草為媒介，治療人們的身心靈，並帶學員認識園藝治療師的生活與工作職涯發展、居家常見保健植物及本土青草植物鮮品、學習居家生活栽種要點、混合不同土壤介質並裝飾盆器、製作天然空氣清淨機—水苔球、青草平安包等多項豐富有趣的手作DIY，成品皆可帶回家。
此外，活動中也會學習一般園藝活動與園藝治療活動的差別，並且「將手指綁住進行栽種」，練習同理身障者進行園藝活動時的限制及如何設計園藝治療中所謂「有意義的活動」（meaningful activities），讓學子從中探索未來的職涯藍圖，深化對多元產業的瞭解，積極參與各面向職涯探索。認識園藝治療師的工作，同時讓植物照護自己！
青發家教中心報名系統
https://www.class.tcyd.gov.taipei/participate/?mode=detail&node=283
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59783
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