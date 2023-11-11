雙11手搖飲「買一送一」！星巴克、CoCo、功夫茶一次整理8家優惠

我是廣告 請繼續往下閱讀
星巴克foodomo限定，即日起至12月22日，每週三至五，指定飲品「買一送一」。特大杯「那堤」兩杯優惠價150元（原價300元）、特大杯「美式」兩杯優惠價125元（原價250元），最划算的莫過於，特大杯「焦糖瑪奇朵」兩杯優惠價170元（原價340元），相當於那堤一杯只要75元、焦糖瑪奇朵一杯才85元，通通百元有找。
📌KUNG TEA功夫茶：限店3組指定飲品「買一送一」
KUNG TEA功夫茶限定林口長庚店，推出熱銷指定飲品「買一送一」，11月10日至11月11日買黑糖波霸純鮮奶送「四季春青茶」、11月12日至11月13日買寒天柚香飲送「岩葉紅茶」、11月14日至11月15日買冬瓜輕檸檬送「翠玉綠茶」。限到店購買，每人限購兩組。
📌TEA TOP：仙楂108新上市「買一送一」
TEA TOP 第一味推出新品「仙楂 108」，以仙楂調和經典「108 茶王」打造微酸爽口的全新手搖飲料，11月9日上市開喝， 南部地區門市限定，11月10日至11月12日新品「買一送一」優惠，11月20日至11月27日「第二杯半價」優惠。
為支持即將上映的國片《車頂上的玄天上帝》，TEA TOP推出到店消費集點、或選購指定飲品，即可「免費送電影票」；憑電影票根還可享招牌飲品「108 茶王」 折抵5元優惠。
📌85度C：姓名對中「光棍」！第二杯薑茶11元 中杯咖啡2杯111元
雙11當日開喝85度C中杯「招牌咖啡」2杯特價111元（原價140元），現買現取每人限購三組、寄杯辦法依各門市公告；出示身份證姓名對中「光、棍」同音，可享中杯薑茶取暖價「第2杯11元」優惠（單杯原價50元）。
📌CoCo都可：QQ奶茶等指定飲料「第二杯半價」
CoCo都可雙11還與momo購物網合作「好禮即享券」，包括QQ奶茶(L)、莓果派對、百香雙響炮都有「第二杯半價」優惠；另外奶茶三兄弟、綠茶養樂多等人氣飲品也有特價。提醒大家，好禮即享券票券兌換期間至2024年1月31日；兩杯飲品限一次兌換完畢；部分門市未收取即享券，購買前請參閱不適用店點。
📌麻古茶坊：新品折10元！外送7折
於外送平台foodpanda上點購麻古茶坊，消費滿250元，輸入指定優惠碼再享「7折優惠」，搭配疊加優惠，最高可享5折起；11月8日至11月14日，攜帶麻古環保大象杯購買「芋泥波波鮮奶2.0」，可享自備環保杯折扣5元「加碼再折10元」。
📌春陽茶事：外送7折
春陽茶事全門市11月10日～11月11日連2天，烏龍茶系列「第2杯11元」限定優惠，購買春陽烏龍、桂花蜜烏龍、覆盆子烏龍等3款飲品，可享「同品項第2杯11元」好康，每人限購1組；即日起至11月12日，於 foodpanda 訂購春陽茶事滿250元，輸入折扣代碼「十一爽翻天」，再享「全品項 7 折」優惠。
📌迷客夏：外送8折
迷客夏11月9日至11月20日，於外送平台foodpanda訂購，結帳時輸入優惠碼「十一喝迷客夏」，消費滿199元可享「8折優惠」，最高折抵50元，每人限用1次，每日優惠數量有限。