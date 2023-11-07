雙11飲料優惠懶人包！再睡5分鐘、功夫茶、星巴克都「買一送一」

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再睡5分鐘即日起至11月7日，於Uber Eats外送平台祭出「棉被午茉綠買一送一」優惠；而且Uber One闆娘生日加碼，活動期間內，Uber One會員除了「棉被午茉綠買一送一」，再加碼「棉被日安紅買一送一」。
📌TEA TOP：仙楂108新上市「買一送一」
TEA TOP 第一味推出新品「仙楂 108」，以仙楂調和經典「108 茶王」打造微酸爽口的全新手搖飲料，11月9日上市開喝， 南部地區門市限定，11月10日至11月12日新品「買一送一」優惠，11月20日至11月27日「第二杯半價」優惠。
為支持即將上映的國片《車頂上的玄天上帝》，TEA TOP推出到店消費集點、或選購指定飲品，即可「免費送電影票」；憑電影票根還可享招牌飲品「108 茶王」 折抵5元優惠。
📌KUNG TEA功夫茶：限店3組指定飲品「買一送一」
KUNG TEA功夫茶限定林口長庚店，推出熱銷指定飲品「買一送一」，11月10日至11月11日買黑糖波霸純鮮奶送「四季春青茶」、11月12日至11月13日買寒天柚香飲送「岩葉紅茶」、11月14日至11月15日買冬瓜輕檸檬送「翠玉綠茶」。限到店購買，每人限購兩組。
📌星巴克「買一送一」！星冰樂「2杯6折」
星巴克foodomo限定，即日起至12月22日，每週三至五，指定飲品「買一送一」。特大杯「那堤」兩杯優惠價150元（原價300元）、特大杯「美式」兩杯優惠價125元（原價250元），最划算的莫過於，特大杯「焦糖瑪奇朵」兩杯優惠價170元（原價340元），相當於那堤一杯只要75元、焦糖瑪奇朵一杯才85元，通通百元有找。
星巴克全門市11月6日至11月7日，購買兩杯大杯(含)以上相同容量/風味/冰熱的飲料，可享2杯6折優惠。提醒大家，單筆交易最高限購四杯並限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。這次優惠不排除星冰樂！大家可以趁秋老虎的天氣划算開喝冰涼飲料。
📌CoCo都可：QQ奶茶等指定飲料「第二杯半價」
CoCo都可雙11還與momo購物網合作「好禮即享券」，包括QQ奶茶(L)、莓果派對、百香雙響炮都有「第二杯半價」優惠；另外奶茶三兄弟、綠茶養樂多等人氣飲品也有特價。提醒大家，好禮即享券票券兌換期間至2024年1月31日；兩杯飲品限一次兌換完畢；部分門市未收取即享券，購買前請參閱不適用店點。
📌春陽茶事「全品項7折」
春陽茶事即日起至11月12日，於 foodpanda 訂購春陽茶事滿 250元，輸入折扣代碼「十一爽翻天」，再享「全品項 7 折」優惠。
📌85度C：姓名對中「光棍」！第二杯薑茶11元 中杯咖啡2杯111元
雙11當日開喝85度C中杯「招牌咖啡」2杯特價111元（原價140元），現買現取每人限購三組、寄杯辦法依各門市公告；出示身份證姓名對中「光、棍」同音，可享中杯薑茶取暖價「第2杯11元」優惠（單杯原價50元）。