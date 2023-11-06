雙11身份證優惠免費吃漢堡　單身「三點蟹吃到飽」薯條、飲料11元

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馬辣集團即日起至11月30日，響應雙11美食升級，活動期間含2成人以上同行，其中一位代表持有身分證配偶欄是「空白」，或是身分證／健保卡／護照號碼含「0、1、2」對中任2碼（可重複，例如00、11），提前至少1日訂位並告知參加11月升級活動，用餐前主動出示證件確認，即可享有以下升級吃到飽優惠。
「馬辣」不限時段、不限方案，全桌享「XXL東石大蛤」吃到飽；「新馬辣／新馬辣Plus+」不限時段，選擇指定方案「極上雙和牛」，全桌享基隆胭脂蝦、阿拉伯藍鑽蝦吃到飽，售完為止；「涮樂和牛鍋物」選擇「極上雙和牛放題」方案，享「三點蟹吃到飽」。
📌「清燉牛肉麵」屠夫漢堡！夾入半筋半肉
台北信義區名店「Butcher by LànPéngYǒu」屠夫漢堡，雙11光棍節全新台式牛肉麵口味，「清燉半筋半肉」牛筋漢堡，搭配香酥炸甜不辣及古早味冬瓜茶香蕉奶昔，「#CHILL堡光棍SET 」開吃最潮台味。
11月10日至11月12日，雙11光棍節週末加碼送，點購「#CHILL堡光棍SET」並秀出身分證「法定單身」空白配偶欄，可以11元加購「薯條」1份（每人限加購乙份）；到店內用並出示身分證字號有4個「1」，可免費獲得1份「#CHILL堡光棍SET」（每人限兌換乙份）；到店內用結帳為第11位／111位／1111位客人，結帳帳單含「#CHILL堡光棍SET」餐點，即可獲得「整張帳單1元」優惠。
📌85度C：姓名對中「光棍」！第二杯薑茶11元 中杯咖啡2杯111元
雙11當日開喝85度C中杯「招牌咖啡」2杯特價111元（原價140元），現買現取每人限購三組、寄杯辦法依各門市公告；出示身份證姓名對中「光、棍」同音，可享中杯薑茶取暖價「第2杯11元」優惠（單杯原價50元）。