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肯德基咔啦脆雞Q蝦堡回歸　「清燉牛肉麵」屠夫漢堡夾入半筋半肉

▲肯德基回歸「海陸咔啦脆雞Q蝦堡」；台北信義區名店「Butcher by LànPéngYǒu」屠夫漢堡，迎接雙11光棍節把台灣牛肉麵變成「清燉半筋半肉」漢堡。（圖／肯德基提供）
▲肯德基回歸「海陸咔啦脆雞Q蝦堡」；台北信義區名店「Butcher by LànPéngYǒu」屠夫漢堡，迎接雙11光棍節把台灣牛肉麵變成「清燉半筋半肉」漢堡。（圖／肯德基提供）

記者蕭涵云/綜合報導

沒想到一顆漢堡也能包山包海！肯德基回歸「海陸咔啦脆雞Q蝦堡」，一次夾入咔啦脆雞及黃金蝦排，雙吃炸雞、白蝦雙主菜；而台北信義區名店「Butcher by LànPéngYǒu」屠夫漢堡，迎接雙11光棍節竟把台灣清燉牛肉麵變成漢堡，夾入半筋半肉開吃最潮台味。

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📌肯德基雙主菜海陸堡！「咔啦脆雞Q蝦堡」回歸
今年5月才推出的肯德基海陸堡再度回歸，一次爽吃雙主菜的「海陸咔啦脆雞Q蝦堡」，除了肯德基招牌炸雞，再夾入秘製醃漬粉酥炸的Q彈黃金蝦排，融合新鮮蒜末、檸檬汁、芥末醬特製的西班牙香蒜醬，再搭配番茄片與鳳梨片，濃郁辛香很涮嘴；「夏威夷海洋Q蝦堡」則相當清爽開胃。明（7）日起開吃海島滋味。

▲「海陸咔啦脆雞Q蝦堡」單點160元、M經典餐192元，「夏威夷海洋Q蝦堡」單點135元、M經典餐167元。（圖／肯德基提供）
▲「海陸咔啦脆雞Q蝦堡」單點160元、M經典餐192元，「夏威夷海洋Q蝦堡」單點135元、M經典餐167元。（圖／肯德基提供）
📌「清燉牛肉麵」屠夫漢堡！夾入半筋半肉
台北信義區知名暗黑系美式漢堡店「Butcher by LànPéngYǒu」屠夫漢堡，取名「Butcher（屠夫）by Lanpengyou（台語諧音爛朋友）」，是平常一起說幹話、但遇到不如意時卻能兩肋插刀的「爛朋友」老闆們，象徵對肉品無肉不歡的延伸之意。

雙11光棍節全新推出台灣美食新口味，以牛肉麵為靈魂，推出清燉半筋半肉牛筋漢堡新品，結合3oz.熟成牛肉漢堡排與清燉牛筋，搭配自製煙燻醬與美乃滋；配餐則搭配香酥炸甜不辣佐十倍蒜味蒜香沾醬或蔥辣醬，及古早味冬瓜茶香蕉奶昔，「 #CHILL堡光棍SET 」開吃最潮台味。

▲「清燉半筋半肉牛筋堡」單點350元。（圖／屠夫漢堡提供）
▲「清燉半筋半肉牛筋堡」單點350元。（圖／屠夫漢堡提供）
加碼推出雙11週末優惠活動，11月10日至11月12日，雙11光棍節週末加碼送，點購「#CHILL堡光棍SET」並秀出身分證「法定單身」空白配偶欄，可以11元加購「薯條」1份（每人限加購乙份）；到店內用並出示身分證字號有4個「1」，可免費獲得1份「#CHILL堡光棍SET」（每人限兌換乙份）；到店內用結帳為第11位／111位／1111位客人，結帳帳單含「#CHILL堡光棍SET」餐點，即可獲得「整張帳單1元」優惠。

▲「#CHILL堡光棍SET」520元，清燉半筋半肉牛筋堡＋香酥炸甜不辣＋古早味冬瓜茶香蕉奶昔。（圖／屠夫漢堡提供）
▲「#CHILL堡光棍SET」520元，清燉半筋半肉牛筋堡＋香酥炸甜不辣＋古早味冬瓜茶香蕉奶昔。（圖／屠夫漢堡提供）

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