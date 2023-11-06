肯德基咔啦脆雞Q蝦堡回歸　「清燉牛肉麵」屠夫漢堡夾入半筋半肉

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今年5月才推出的肯德基海陸堡再度回歸，一次爽吃雙主菜的「海陸咔啦脆雞Q蝦堡」，除了肯德基招牌炸雞，再夾入秘製醃漬粉酥炸的Q彈黃金蝦排，融合新鮮蒜末、檸檬汁、芥末醬特製的西班牙香蒜醬，再搭配番茄片與鳳梨片，濃郁辛香很涮嘴；「夏威夷海洋Q蝦堡」則相當清爽開胃。明（7）日起開吃海島滋味。
📌「清燉牛肉麵」屠夫漢堡！夾入半筋半肉
台北信義區知名暗黑系美式漢堡店「Butcher by LànPéngYǒu」屠夫漢堡，取名「Butcher（屠夫）by Lanpengyou（台語諧音爛朋友）」，是平常一起說幹話、但遇到不如意時卻能兩肋插刀的「爛朋友」老闆們，象徵對肉品無肉不歡的延伸之意。
雙11光棍節全新推出台灣美食新口味，以牛肉麵為靈魂，推出清燉半筋半肉牛筋漢堡新品，結合3oz.熟成牛肉漢堡排與清燉牛筋，搭配自製煙燻醬與美乃滋；配餐則搭配香酥炸甜不辣佐十倍蒜味蒜香沾醬或蔥辣醬，及古早味冬瓜茶香蕉奶昔，「 #CHILL堡光棍SET 」開吃最潮台味。
加碼推出雙11週末優惠活動，11月10日至11月12日，雙11光棍節週末加碼送，點購「#CHILL堡光棍SET」並秀出身分證「法定單身」空白配偶欄，可以11元加購「薯條」1份（每人限加購乙份）；到店內用並出示身分證字號有4個「1」，可免費獲得1份「#CHILL堡光棍SET」（每人限兌換乙份）；到店內用結帳為第11位／111位／1111位客人，結帳帳單含「#CHILL堡光棍SET」餐點，即可獲得「整張帳單1元」優惠。