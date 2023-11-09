▲台灣肺炎黴漿菌正大流行？　疾管署：39週達高峰但已降溫

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肺炎黴漿菌高峰已過 個案數和新冠疫情前相當肺炎黴漿菌主要是透過飛沫傳染，感染後會有喉嚨痛、發燒、持續性咳嗽等常見症狀，年紀較小的孩子感染後可能會有喘鳴現象。曾淑惠發言人提到，肺炎黴漿菌感染後大約有10%的少數人會有黴漿菌肺炎，因為它跟一般社區型肺炎情況較不同，症狀較輕，因此也有人稱它為「會走動的肺炎」。
由於黴漿菌肺炎並非法定傳染病，因此疾管署並未對感染情形做相關監測。不過曾淑惠發言人表示，根據健保資料庫資料分析，2015－2019年在COVID-19疫情前，國內黴漿菌肺炎個案平均每週約低於100例，相對於流感疫情個案數其實非常的少。
曾淑惠發言人提到，若以今年黴漿菌肺炎病例數來看，確實比過去3年COVID-19疫情期間有較高的趨勢，但若與疫情前做比較，個案數其實是相當的，今年疫情在27週後就開始有逐步上升的趨勢，36週時超過疫情前黴漿菌肺炎個案數，到39週達到高峰，上週為第44週，但在39週後疫情就已逐漸下降。
流感疫情更需關注 應勤洗手、戴口罩、接種疫苗另外，根據健保資料庫資料來看，今年第39週的最高點跟去年最高點相比還是較低的。因此，目前國內並沒有黴漿菌肺炎大流行的情形，現在呼吸道傳染性疾病似乎更須關注的是流感病毒。
根據社區呼吸道病毒監測資料來看，近4週呼吸道病毒還是以流感為多，主要還是以A型流感病毒H3N2佔比較高。雖然目前門急診類流感就診人次有下降的情況，但相較於往年同期，今年類流感就診人次仍較高。
因此，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節，落實勤洗手、有發燒、咳嗽等症狀戴口罩及生病在家休息等措施，不僅能預防流感傳播，也能同時避免肺炎黴漿菌感染。而疾管署也呼籲，自11月1日起公費流感第二階段對象已開打，符合公費流感疫苗接種資格民眾應儘早接種，獲得保護力。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59840
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