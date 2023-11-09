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信用卡都是陷阱！工作7年從不辦卡　貸款買房怕被拒：專家1招破解

▲一名網友工作7年從不辦卡，認為信用卡都是銀行的陷阱，但近來想貸款買房，才擔心沒有信用卡會影響銀行對他的風險評估。（圖／美聯社／達志影像）
▲一名網友工作7年從不辦卡，認為信用卡都是銀行的陷阱，但近來想貸款買房，才擔心沒有信用卡會影響銀行對他的風險評估。（圖／美聯社／達志影像）

記者徐銘穗/綜合報導

信用卡消費方便又快速，還能綁定行動支付，許多人口袋裡至少有2張以上的信用卡，不過據統計全台灣仍有將近800萬人沒有申辦信用卡。一名出社會7年的網友一直認為「信用卡都是銀行的陷阱」，因此從不辦卡，但近來想買房才擔心沒有信用卡會影響銀行對他的風險評估。對此，專家建議無卡的「銀行小白」想貸款買房，還是先辦張信用卡較穩妥。

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原PO在Dcard上發文詢問「沒有信用卡會成為買房的阻礙嗎？」表示他從大學畢業出社會工作7年，都是個不折不扣的簽帳卡忠實使用者，謝絕所有的信用卡而且覺得「那都是銀行的陷阱」，替把當月薪水全拿去繳上月卡費的同事感到悲哀，直言「信用卡就是容易讓人過度消費啊！」

▲7都新建案房價所得比出爐，台北市松山、大安、中山、大同、士林5區破50，得半世紀不吃喝才能買房。（圖／591新建案提供）
▲7都新建案房價所得比出爐，台北市松山、大安、中山、大同、士林5區破50，得半世紀不吃喝才能買房。（圖／591新建案提供）
但原PO最近存到錢想買房，沒有信用卡卻成了他的煩惱，問說：「沒信用卡會不會影響銀行對我的信用風險評估...」貼文引發網友討論，紛紛留言表示，「信用紀錄是有一點影響，但算是不加分不至於到扣分。房貸審核的重點還是還款能力」、「現在信用卡無腦的都有2%回饋，有條件的有3%～5%回饋，不用信用卡等於放著這些回饋不拿」。

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想要成功申請房屋貸款很重要的就是增加銀行的信用分數，銀行會透過聯徵中心調閱申貸人的個人信用評分，因此有許多民眾會選擇薪轉銀行作為申貸銀行，有助於提高銀行的信用分數。

那麼沒信用卡的「銀行小白」想貸款買房該怎麼辦？永慶房屋契約部資深經理陳俊宏提醒，過往有些民眾因為不習慣使用信用卡，日常生活多以現金支付，因此從未和銀行來往，也沒有信用卡，也就是俗稱的「銀行小白」，這類人讓銀行難以判別信用紀錄、還款能力，容易成為銀行的拒絕往來戶。建議這類民眾先向銀行申辦第一張信用卡，增加和銀行的往來紀錄。

▲專家建議，沒信用卡的「銀行小白」想貸款買房，最好還是先辦張信用卡最穩妥。（示意圖／NOWnews資料照）
▲專家建議，沒信用卡的「銀行小白」想貸款買房，最好還是先辦張信用卡最穩妥。（示意圖／NOWnews資料照）
此外，有些soho族、自由工作者的收入並不一定是透過銀行轉帳，建議要將收入集中定期存入銀行，讓自己的財力證明在銀行留下紀錄，而有信用卡的民眾切忌每月繳款只繳最低金額，最低應繳金額只是維持信用卡的最低門檻，當在申貸時會被大扣分，需特別留意。注意以上事項，便能增加銀行的信用分數，更有機會順利貸到理想的成數。

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