信用卡都是陷阱！工作7年從不辦卡　貸款買房怕被拒：專家1招破解

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但原PO最近存到錢想買房，沒有信用卡卻成了他的煩惱，問說：「沒信用卡會不會影響銀行對我的信用風險評估...」貼文引發網友討論，紛紛留言表示，「信用紀錄是有一點影響，但算是不加分不至於到扣分。房貸審核的重點還是還款能力」、「現在信用卡無腦的都有2%回饋，有條件的有3%～5%回饋，不用信用卡等於放著這些回饋不拿」。
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想要成功申請房屋貸款很重要的就是增加銀行的信用分數，銀行會透過聯徵中心調閱申貸人的個人信用評分，因此有許多民眾會選擇薪轉銀行作為申貸銀行，有助於提高銀行的信用分數。
那麼沒信用卡的「銀行小白」想貸款買房該怎麼辦？永慶房屋契約部資深經理陳俊宏提醒，過往有些民眾因為不習慣使用信用卡，日常生活多以現金支付，因此從未和銀行來往，也沒有信用卡，也就是俗稱的「銀行小白」，這類人讓銀行難以判別信用紀錄、還款能力，容易成為銀行的拒絕往來戶。建議這類民眾先向銀行申辦第一張信用卡，增加和銀行的往來紀錄。
此外，有些soho族、自由工作者的收入並不一定是透過銀行轉帳，建議要將收入集中定期存入銀行，讓自己的財力證明在銀行留下紀錄，而有信用卡的民眾切忌每月繳款只繳最低金額，最低應繳金額只是維持信用卡的最低門檻，當在申貸時會被大扣分，需特別留意。注意以上事項，便能增加銀行的信用分數，更有機會順利貸到理想的成數。
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