菸一熄更有型 高市衛生局推創意影片籲青少年遠離菸害
【健康醫療網／記者林怡亭報導】爲強化全面性菸害防制宣導並守護青少年的健康，高雄市政府衛生局結合知名網紅蒼藍鴿製作2部菸害防制創意影片。衛生局表示，社群媒體是民眾獲取資訊的重要管道之一，市府期待趣味影片和網路媒體廣泛的影響力能夠提高民眾對菸害防制的關注，讓青年學子輕鬆建立正確的菸害防制觀念，進而遠離菸品的危害。
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衛生局今(112)年10月21日在Le phare共享空間新左營館舉辦菸害防制影片成果記者會，並邀請網紅蒼藍鴿與高雄市高級中學師生共襄盛舉。因應電子煙、新類型菸草產品陸續出現，為維護國人健康，菸害防制法修法已於今(112)年3月22日施行。菸害防制法修法新規定，除了納管加熱菸及載具，也全面禁止電子煙；此外更將禁止吸菸的年齡，由原先的18歲提高至20歲。
衛生局希望透過創意影片宣傳菸害防制法修法重要內容，以避免民眾違規觸法。由於青少年容易受到同儕影響，誤認抽電子煙不會有煙癮，甚至覺得抽菸才是型男象徵。這次創意影片的拍攝，針對青少年對電子煙所產生的迷思，影片中以校園生活為故事背景，採情境劇方式幽默呈現，搭配深入淺出的衛教說明，讓青少年了解及時戒菸的重要性，這樣才能真正做到「菸一熄，更有型」。
網紅蒼藍鴿提醒，有關電子煙不會產生二、三手菸（煙）的觀點是錯誤的。民眾應拒絕所有菸品才能真正遠離菸害，如有戒菸需求，應尋求專業資源協助，或撥打免費戒菸專線0800-63-63-63洽詢。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59843
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