▲小孩感染呼吸道融合病毒？中醫教４穴位按摩＋精油改善！

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什麼是「呼吸道融合病毒」？陳梓頤醫師表示，呼吸道融合病毒是嬰幼兒下呼吸道感染常見的病毒，根據台灣統計，大約9成以上的幼兒在2歲以前都感染過呼吸道融合病毒，而所有年齡層也都可能受到感染。
「呼吸道融合病毒」觀察重點：感染的途徑主要是經由飛沫與接觸傳染，潛伏期約3天，症狀約持續1週。初期症狀常見與一般上呼吸道感染的感冒類似，可能會出現鼻塞、流鼻水、咳嗽等症狀。一旦呼吸急促、出現氣喘的咻咻聲、嚴重咳嗽等症狀，有「痰多又喘」的情況時，就必須注意是否為呼吸道融合病毒感染。
多以支持性療法、緩解症狀為主：由於在免疫力正常的狀況下，感染呼吸道融合病毒可自行痊癒，所以目前常規的治療以支持性療法為主，於感染過程中適當的給予小朋友水分以及退燒，緩解感染的不適症狀。
中醫依證型提供不同治療方式：中醫會透過觀察感染後症狀與患者當下的型態，將患病的人群進行分類，同為感染呼吸道融合病毒的幼兒因為展現的症狀不同，也就可能歸屬於不同的證型，治療也會有所不同。
感染呼吸道融合病毒？中醫教４穴位按摩＋精油改善！
陳梓頤醫師建議，照顧感染的幼兒時除了給予水分、適度退燒之外，家長也可以在小朋友的穴位上揉按幫助緩解咳嗽與喘的不適。
天突穴→膻中穴，輕柔按壓：人體的正面有天突穴與膻中穴，可延著這兩個穴位連線，以食指與中指指腹輕輕的由上往下柔按50次。天突穴位在兩側鎖骨之間，胸骨上方的凹陷處，可以平喘、利氣。膻中穴位於兩邊乳頭中點上，具有利氣、寬胸的作用。
風門穴→肺俞穴，拇指揉壓：人體的背面有風門穴與肺俞穴，可用在處理呼吸道疾病。由於背部肌肉稍厚，家長可用大拇指稍加施力，以旋轉繞圈的方式由風門穴往肺俞穴柔按50次。
風門穴位置在頸椎最突起的棘突，再往下數第二與三個小突起中間，往兩旁各約小朋友的兩隻手指寬的地方，感冒、咳嗽不止時也可以常揉壓穴位。
肺俞穴位在風門穴正下方，同樣方法找到第三、四個小突起中間，往兩旁各約小朋友的兩隻手指寬度即為穴位，肺俞穴為肺臟在人體背後相應的穴位，因此可用於調節肺氣，緩解諸多呼吸道的不適。
精油舒緩呼吸道症狀：3歲以上的幼童在穴位按摩時，可配合使用精油調和的按摩油緩解喘咳等症狀，可選用對於幼童較安全的茶樹、柑橘類與花類精油，並且用植物油稀釋成較低的濃度使用。不過精油雖然來源於天然植物的萃取，但濃度較高，嬰幼兒的肝臟與腎臟的代謝系統仍在發展中，因此建議3歲以下的幼童盡量避免接觸精油。
兒童緩解呼吸道症狀配方：甜橙1滴、茶樹1滴、真正薰衣草1滴，以10ml甜杏仁油或橄欖油稀釋為1.5%濃度後使用，使用時可先取稀釋後的按摩油魚雙掌搓揉至溫熱後，先讓幼兒嗅吸後再按摩於穴位上。
甜橙：理氣、行氣通絡、止咳、化痰。茶樹：祛風、消炎、暢通呼吸道。真正薰衣草：緩解呼吸道發炎、安撫幼童感染病毒的焦躁不適。
照顧小朋友也要照顧好自己！中醫教做「加味生脈飲」顧健康。
照顧生病的小朋友的同時，家長們也別忘了自己的健康，過度疲倦勞累時免疫力降低也會容易感染病菌。除了多洗手、清潔環境避免感染外，使用中藥茶飲也可以達到補充元氣、增強體力的作用。
人參、麥門冬、五味子為中藥方劑中的「生脈飲」，適合容易疲倦、稍微活動就喘、口乾舌燥的人。人參具有補氣生津的作用，天熱或容易上火時可用黨參或白參取代人參；麥門冬可用於養陰清熱、潤肺；五味子具有酸味可以收斂耗散的肺氣。茶飲中再加上黃耆可以補中氣，增強體力。
由於配方多為補氣、收斂的藥材，不利於發散風邪，因此適合還未感冒、平常較勞累時飲用。茶飲藥材可準備黨參9g、麥門冬9g、五味子3g、黃耆9g，以1500ml水煮開後小火煮5分鐘即可。
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