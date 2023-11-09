▲久裕公司培養優秀行銷人才　彪士偉總經理獲頒榮譽ＭR認證

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表揚藥業傑出人才 培育醫藥行銷師專業角色TPMMA高孟熙首席名譽理事長、李勝文常務理事、陳建州秘書長、林益誠副主委與劉政隆副主委，今日前往久裕企業股份有限公司，頒發榮譽MR證書給該公司彪士偉總經理以表彰其在藥業的傑出表現。高孟熙首席名譽理事長表示：「TPMMA推動MR（Medical Representatives醫藥行銷師）認證制度行之有年，醫藥行銷人員是最需掌握銷售目標、藥品安全性及有效性的一群人，如此才能將專業知識傳遞給醫療專業人士，進而提供病人優質的照護。」MR認證制度的推動，歷年來受到衛生主管機關的多方協助，單位主管均親臨擔任認證訓練講師，對MR認證制度表示肯定與支持。目前我國之MR認證證照屬於個人資格且是業界自主，取得MR認證後6年內需接受120小時之持續教育，才能保有MR資格。
「堅持 創新 用心 久裕心」 一貫的精神久裕自1980年成立，為國際專業之行銷推廣和經銷服務公司，不僅提供全方位的價值鏈服務，更聚焦於醫院診所專科推廣及藥局處方釋出指示用藥之行銷，目前終端客戶包括全省各醫學中心、區域醫院、地區醫院、診所、連鎖藥局、單點藥局、量販通路等超過12,000家，為本土最大之醫藥行銷服務體系。
積極進取(Aggressive)、快速回應(Responsive)、創新應變(Innovative)、信守承諾(Commitment)、關心健康(Healthy)，是久裕的經營理念，以誠信、謙卑的態度，堅持用心、創新的服務，期望帶給顧客不只是A級的服務，而是超乎期待的A+服務。
確實地照顧好每位員工是我們最重要的社會責任久裕堅信，確實地照顧好每位員工，是我們最重要的社會責任。假如每一個企業都能把員工視為社會的一部分，加以珍惜照顧 、 進一步提高社會的穩定與和諧， 即是務實地盡到企業的基本社會責任。久裕時時替員工設身處地著想，創造良好的工作環境、生活品質與福利。並提供多樣化的教育訓練、完善的職涯規劃、暢通的溝通管道、年度健檢、工作與旅遊保險。若因公意外受傷享有補助、並擁有健全的退休制度、心理諮商等...，期望多方面照料到每一位員工，善盡基本的社會責任。而久裕身為專業醫藥行銷物流服務提供者，更秉持著一顆感恩社會的心，曾擔任國家防疫物資控管中心的角色。為防堵社會重大疫情，盡一份心力，以回報顧客、社會對久裕的支持。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59829
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