▲【圖解】治療乳癌水腫又疲勞　這樣做復健動作擺脫不適！

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乳癌患者該做甚麼運動？專家表示，如同所有慢性疾病的運動處方，乳癌患者應兼顧心肺有氧運動、阻力（重量）訓練及伸展運動。若有手術，物理治療應從術後第1天開始進行溫和漸進的運動練習，從漸進的伸展、疤痕按摩，到漸進式的阻力訓練，通常術後4到6週左右的時間可以從1公斤左右的負重練習漸進。
許多人可能擔心負重訓練會導致水腫加劇，但有別於早期的觀念，目前較新的研究結果多指出，阻力訓練只要漸進得宜並不會加重淋巴水腫，又可以改善肢體關節僵硬、改善疲勞、生活品質、提升心理健康，也減少其他慢性疾病，因此值得在專業人士引導下進行訓練。
乳癌相關的賀爾蒙治療可能會有肌肉骨骼關節疼痛的相關副作用，適度的運動訓練也有助於改善這類疼痛，同時透過各種物理儀器治療（如電、熱療等）、藥物、注射治療降低疼痛。
值得注意的是，賀爾蒙治療可能帶來骨質疏鬆等副作用，雖然運動有助於改善骨質疏鬆，但骨質疏鬆患者的運動強度形式一定要適當，尤其避免過度擠壓扭轉脊椎和髖關節。
淋巴水腫怎麼辦？淋巴水腫可能在手術或放射治療後直接發生，或者幾個月甚至幾年後發生，若進行手術合併淋巴結廓清，高達5成的機率會發生淋巴水腫。根據美國癌症協會2017年的指引建議，淋巴引流徒手治療、壓縮綁帶、低能量雷射對於緩解淋巴水腫有幫助，可減少僵硬、腫脹、促進淋巴流動。此外，氣動壓縮式的物理治療儀器也有助於降低急性淋巴水腫。物理治療中的整合型淋巴消腫治療（CDT），目的是減緩淋巴水腫，降低蜂窩性組織炎的風險，並且教導病人居家自主照顧，來達到「預防」反覆腫脹的問題發生。
CDT的4個主要內容如下，其中物理治療師主要能提供徒手淋巴引流治療以及運動治療。
1.徒手淋巴引流術
2.皮膚護理
3.壓力治療
4.運動治療
1.徒手淋巴引流治療：進行淋巴引流時，會依據淋巴系統的回流走向，搭配輕柔且有節奏的按摩手法，來達到有效的消腫。以右側乳癌切除（右手淋巴水腫）的案例為例。先將頸部淋巴結做清空，最後才將患側水腫遠端引流至近端做回流。
▲頸部淋巴結清空。（杏林復健科診所提供）
▲水腫遠端引流至近端。（杏林復健科診所提供）
2.運動治療：A)腹式呼吸：由於腹腔有很多淋巴管聚集，練習腹式呼吸有助於淋巴的回流。
▲雙腳屈膝，在腹部放置一個輕重量物體，鼻子吸氣時將物體往天花板頂上，嘴吐氣時物體往床面沈下。來回練習10次。（杏林復健科診所提供）
B)胸椎活動度：術後疤痕容易妨礙局部淋巴結回流的狀況，也會造成胸椎及肩膀活動度受限，可進行下列動作：
▲1 )利用彈力帶交叉繞在下肋骨上，鼻吸氣時將氣吸到肋骨兩側（將彈力帶撐開），感受下肋骨至胸椎的伸展。嘴吐氣放鬆。（黃色箭頭為吸氣時肋骨撐開的方向）（杏林復健科診所提供）
▲2 )坐姿下，雙腳踩穩，吸氣時挺胸。吐氣時胸口後縮，延展胸椎。來回做10次。（杏林復健科診所提供）
▲3 )坐姿下，雙腳踩穩，吸氣時右手帶動胸椎旋轉，增加胸椎以及肋骨活動度，也可以伸展胸大肌。吐氣放鬆回原位。來回做10次，可以左右交替旋轉達到平衡。（杏林復健科診所提供）
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59844
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