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各國「小弟弟」尺寸大排行：厄瓜多爾「平均17.6公分」世界第一！　美國意外連前50名都沒有

▲各國「小弟弟」尺寸大排行：厄瓜多爾「平均17.6公分」世界第一！　美國意外連前50名都沒有
▲各國「小弟弟」尺寸大排行：厄瓜多爾「平均17.6公分」世界第一！　美國意外連前50名都沒有

每日健康-每日都做得到的健康

說起男性的那點事，總是讓人半羞半躍。然而當這成為科學研究的對象，所有細節都將公諸於世。最新研究揭示了一項敏感卻又引人入勝的統計——世界各國男性的勃起陰莖平均尺寸大比拼。厄瓜多爾的男士在這場不尋常的國際比賽中贏得了冠軍，美國則意外地未能進入前五十名，這究竟隱藏著怎樣的生物學和文化謎團？

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最新研究揭示世界各國男性勃起陰莖平均尺寸。（示意圖／Shutterstock）

尺寸排行：厄瓜多爾人的驕傲

這項由World Data發布的研究，綜合了自2001年以來的眾多數據，最終得出厄瓜多爾男性以平均6.93英吋（約17.6公分）的壯觀尺寸稱霸世界。研究雖然因資料來源問題受到質疑，但它在社群媒體上的爆紅程度，足以證明人們對此話題的好奇與關注。

北美尺寸之戰：加拿大笑傲，美國沉寂

在北美三國的陽具尺寸對決中，加拿大以6.19英吋（約15.7公分）的平均長度榮獲第13名，而墨西哥也以5.87英吋（約14.9公分）超越了美國。相對於這些數據，美國男性的平均勃起尺寸僅為5.35英吋（約13.5公分），排名第60。

尺寸與身高無關：打破身高迷思

有趣的是，研究發現身高與陽具尺寸之間並無直接相關，顛覆了長久以來人們對高大男性的想像。事實上，尺寸最大的厄瓜多爾男性，平均身高僅為5英尺5英寸，而身高5英尺10英寸的愛爾蘭男性，其平均尺寸則僅有5.03英吋（約12.7公分）。

 

研究打破身高迷思，發現陰莖的尺寸與身高無關。（圖／Shutterstock）

生活習慣與尺寸變遷：不健康或成增長助力

儘管美國男性可能對此次調查結果感到失望，但專家指出，大尺寸不一定是件好事。今年早些時候的研究揭示，過去30年來平均陽具尺寸有所增長，但這可能與不健康的飲食和缺乏運動的生活方式有關。

這項調查及其結果，不僅僅是一個關於尺寸的趣聞，它深刻地反映了人類生殖健康正在經歷的微妙變化。史丹佛醫學的部落格中，研究作者Michael Eisenberg博士提到，這樣快速的變化意味著我們的身體正在經歷一些強大的影響，值得我們所有人關注和深思。

 

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