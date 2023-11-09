▲母乳成分中「乳酸」具有高效的滋潤和抗菌功能　對嬰兒的尿布疹、濕疹能提供天然的療愈

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一名媽媽運用母乳製成香皂，化作一段創業奇蹟。（示意圖／Shutterstock)
意外的開始：一場意外的啟示一次清潔造成的小意外，將Britni珍藏的母乳化為了無用功。面對這突如其來的選擇題，她決定不讓這些珍貴的母乳付諸東流。靈光一現，她決定將這些母乳製作成肥皂。「看到有人分享了類似經歷，我想，我也可以試試看！」Britni在接受媒體採訪時如此表示。
奇肌效應：母乳皂的皮膚療愈力根據《Well + Good》的報導，母乳中含有的乳酸具有高效的滋潤和抗菌功能，對皮膚健康大有益處。無論是成人的皺紋、妊娠紋，還是嬰兒的尿布疹、濕疹，母乳皂似乎都能提供天然的療愈。
母乳含有的乳酸具有滋潤和抗菌功能，對皮膚大有益處。（示意圖／Shutterstock）
創意實踐：個性化母乳皂的誕生Britni的母乳皂業務如雨後春筍般迅速興起。她將個人化服務融入產品之中，允許顧客選擇精油香味和肥皂底材，甚至模具形狀也可以根據顧客喜好定制，從牛形狀到心形，或者玫瑰形狀應有盡有。在製作過程中，Britni特別強調衛生安全。她總是戴著手套，並將製皂用具與日常廚具嚴格分開，確保產品質量與衛生。
破除迷思：母乳皂的正面教育盡管有人對使用母乳皂感到陌生甚至排斥，Britni卻致力於普及其益處，希望能打破大眾對母乳皂的偏見。她的丈夫現在也是母乳皂的忠實擁護者。從一場意外到創業成功，Britni的故事不僅是關於母乳的另一種可能，更是關於逆境中尋找創造力的生動實例。她的母乳皂，不只是一塊肥皂，而是一個傳遞愛與創意的故事，挑戰傳統觀念的同時，也為母乳開辟了一條全新的道路。
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