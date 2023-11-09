▲左上腹痛常見原因？醫：除了胃痛也可能是心、肺問題，早檢查。

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左上腹的器官、疼痛可包括：王威傑醫師指出，左上腹的器官包含了心臟的下壁、肺臟的下端、胃的左端、脾臟、胰臟等，也與腸道上端相近。此處若出現疼痛，有可能是肺炎、胃炎、胃潰瘍、脾臟腫大或是鈍傷、急性胰臟炎、缺血性腸道疾病等。除此之外，此處也有肋膜，也可能與肋膜炎或積水有關。
心肌梗塞的「延伸性疼痛」：其中，關於心臟，心肌梗塞除了會有胸悶、胸痛、冒冷汗之外，也常見引起「延伸性疼痛」，延伸部位從心臟所在的左胸位置擴散，也可能延伸至左下腹。其他延伸部位也可能包括左邊肩膀、手臂、頸部、下顎等。
注意！也有可能是腸中風：另外，缺血性腸道疾病如腸中風，中風並非僅會發生在腦部，若血管阻塞或破裂發生在腸道，便會形成腸中風。整個腹部都有可能發生，若在左上腹會出現「指不出確切位置」的腹痛，可能只感覺得到左上腹在痛，且面積廣泛、按壓不會痛。若未妥善處置也有可能進一步使腸道壞死、甚至影響生命安全。
左上腹疼痛當下怎麼辦？可用止痛藥？薄荷油嗎？
可嘗試停止劇烈運動、禁食：王威傑醫師指出，當左上腹出現疼痛時，建議若正在運動可先停止並觀察看是否好轉，像是許多人慢跑時會感覺到左腹疼痛，也多是因為脾臟血流較多使得疼痛，這種情況通常稍作休息便會改善。另也可嘗試暫時停止進食4-5小時。
左上腹能自行處理的並不多：由於左上腹疼痛較輕微又能自行處理的問題並不多，少數能嘗試自行改善的就是脾臟充血腫大，不像左下腹的腹脹、便秘等問題是可以透過其他方式嘗試改善。另外也有腸中風、心肌梗塞等較嚴重的急性疾病。因此若嘗試無法自行改善還是應盡早就醫。
若想自行改善可嘗試：自行改善的方式，民眾大多以口服或貼布形式的消炎止痛藥進行，王威傑醫師建議以貼布為佳，因為貼布藥效範圍較小且局部止痛，口服消炎止痛藥則經血流影響全身，有可能會增加腸道負擔。至於薄荷油等外用藥物也可嘗試，有助減緩腹部疼痛。不過上述都僅是減緩疼痛不適，並無治療效果。
左上腹疼痛能做的並不多，醫指３大情況速就醫別再拖！
較嚴重症狀盡早檢查：王威傑醫師表示，引起左上腹的可能性相當多，前述所提到的也僅是冰山一角，出現左上腹疼痛時，除了可嘗試以前述方式改善，還是得觀察其他症狀。若是合併出現噁心、嘔吐、發燒等其他身體不適，建議盡早檢查了解原因。
慢性腹痛＆盡速就醫標準：若是左上腹疼痛經常發生，並且已經不只一週，這種情況就視為「慢性腹痛」，建議停止觀察，盡速就醫檢查找出背後的原因。其他像是難以忍受的腹痛、無法判斷腹痛原因者；以及曾有心血管疾病、糖尿病、癌症、年紀大於80歲、酒癮、久咳不癒等高危險病史族群；近期有發生過車禍、或是經歷過手術、發燒超過３天者，這些族群也都應盡速就醫。
即刻就醫症狀：若是左上腹疼痛的同時，也陸續出現了其他危及症狀，例如前述提到心肌梗塞的胸悶、胸痛，以及冒冷汗、腹壁僵直、按壓後放手會出現明顯疼痛的「反彈疼痛」、意識不清、血壓降低、喘、黑便、劇烈嘔吐或吐出膽汁等，這些都可能是危急徵兆，須緊急就醫不可拖延。
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