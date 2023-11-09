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開車一趟尿20次！　428萬國人「膀胱過動症」如何治療？

▲開車一趟尿20次！　428萬國人「膀胱過動症」如何治療？
▲開車一趟尿20次！　428萬國人「膀胱過動症」如何治療？

健康醫療網

【健康醫療網／記者鄭宜芬報導】56歲的高雄職業駕駛楊先生，近年出現嚴重的頻尿、尿急與夜尿感，開車8小時得找廁所20多趟，經口服藥物治療、肉毒桿菌素膀胱注射等治療，效果仍不理想，嚴重影響駕駛工作與睡眠健康！中國醫藥大學附設醫院泌尿部婦女泌尿科主任鄒頡龍施行國內醫界新科技「脛神經刺激術」，患者進行4次療程，無明顯疼痛或不適，膀胱容量也變大，頻尿急症狀大幅降低了2／3。

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膀胱HOLD不住　動不動就想尿

鄒頡龍表示，膀胱過動症的原因目前尚未明確，推測跟體質遺傳還有年齡有關，年齡越大發生機會就越高。一般成人膀胱的尿液容量約400c.c.，正常的膀胱運作是等尿液累積至一定程度，透過神經傳遞使大腦產生尿意，接著經由膀胱肌肉的收縮將尿液排出。若膀胱僅儲存少量尿液就開始傳遞排尿訊號，產生尿意和不正常地收縮，就稱為「膀胱過動症」。

據研究統計，膀胱過動症的盛行率約18.6%，女性盛行率略高於男性，推估國內膀胱過動症的人口約428萬人。高危險族群如：40歲以上的女性、肥胖、 曾經反覆泌尿道感染、攝護腺疾病、有飲酒習慣的人，需多加留意。

傳統與新式膀胱過動症治療方式

鄒頡龍表示，男性治療膀胱過動症的方向與女性差不多，但治療上更加複雜。因為男性有攝護腺，而治療膀胱過動症的藥物可能會讓膀胱收縮力降低，讓男性解尿更加困難。此外，口服藥物也有口乾舌燥、便祕等副作用，曾有女患者嚴重便祕到一度想放棄治療。

一線治療：行為治療，例如記錄排尿日記、膀胱訓練

二線治療：藥物治療、肉毒桿菌素膀胱注射

三線治療：脛神經刺激術

治療方式

 適合對象

 副作用

 其他考量
藥物治療

 輕度、中度患者

 口乾、便秘、高血壓

 健保有給付
肉毒桿菌素膀胱注射

 症狀較嚴重，有急迫性尿失禁患者

 尿滯留，需導尿

 健保有條件給付
脛神經刺激術

 中度、重度患者，對口服藥物效果不好或有副作用之患者

 1／5患者微電針拔出後滲血約0.1c.c.

 健保尚未給付

「脛神經刺激術」 超細針微電流足部神經

近年台灣引進「脛神經刺激術」是治療頻尿的新方法，使用極細的針插入腳踝內側，連接電刺激的儀器，屬於物理治療。在歐美已有超過20年的使用經驗，英國國家健康暨照護卓越研究院（NICE）2010年將其列為常規治療。最大的好處是微侵入性，入針時多數患者沒有明顯疼痛，且副作用小。

鄒頡龍說明，「足部脛神經」與「控制排尿的神經」都緣起於「骨盆神經根」，因此透過經皮電針刺激脛神經，可達到調節膀胱功能的效果。脛神經刺激術是以直徑約0.23 毫米超細針插入腳踝內側，利用電刺激脛神經，達到調整體內脊椎控制排尿的神經系統，治療的角度和微電流用量都要非常精準。

療程每周進行1次，每次30分鐘，1個療程為6次治療，不須住院麻醉，在門診即可施行。不會影響膀胱收縮和排尿速度，對男性患者是不錯的選擇。不過目前屬自費項目，每次療程費用約7500-8000元。但若是心律不整患者，則要避免以這樣微電流的方式治療。

▲鄒頡龍醫師（右）施行國新科技「脛神經刺激術」，患者無明顯疼痛或不適，膀胱容量也變大，頻尿急症狀大幅降低了2／3。

症狀相似　當心「間質性膀胱炎」伴隨疼痛

除了膀胱過動症，脛神經刺激術也適用於間質性膀胱炎的治療。鄒頡龍說明表示，間質性膀胱炎是一個特殊的疾病，典型症狀包括頻尿、夜尿、尿急等，與膀胱過動症相當類似，但差異在於膀胱疼痛。然而臨床上尚無單一完美的根治方法，但若傳統治療方式不理想，將脛神經刺激術納入間質性膀胱炎治療組套中的一環，配合生活型態調整、口服藥物及膀胱水擴張等，可達到不錯的療效。

醫師最後提醒，民眾若持續頻尿且伴隨下腹部不舒服，建議尋求專科醫師協助診斷。膀胱過動症或間質性膀胱炎皆需要長期控制，包括生活型態調整、持續口服藥物，加上脛神經刺激術也可以成為治療的一環，達到穩定控制的效果。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59826

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