▲開車一趟尿20次！　428萬國人「膀胱過動症」如何治療？

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膀胱HOLD不住 動不動就想尿鄒頡龍表示，膀胱過動症的原因目前尚未明確，推測跟體質遺傳還有年齡有關，年齡越大發生機會就越高。一般成人膀胱的尿液容量約400c.c.，正常的膀胱運作是等尿液累積至一定程度，透過神經傳遞使大腦產生尿意，接著經由膀胱肌肉的收縮將尿液排出。若膀胱僅儲存少量尿液就開始傳遞排尿訊號，產生尿意和不正常地收縮，就稱為「膀胱過動症」。
據研究統計，膀胱過動症的盛行率約18.6%，女性盛行率略高於男性，推估國內膀胱過動症的人口約428萬人。高危險族群如：40歲以上的女性、肥胖、 曾經反覆泌尿道感染、攝護腺疾病、有飲酒習慣的人，需多加留意。
傳統與新式膀胱過動症治療方式鄒頡龍表示，男性治療膀胱過動症的方向與女性差不多，但治療上更加複雜。因為男性有攝護腺，而治療膀胱過動症的藥物可能會讓膀胱收縮力降低，讓男性解尿更加困難。此外，口服藥物也有口乾舌燥、便祕等副作用，曾有女患者嚴重便祕到一度想放棄治療。
一線治療：行為治療，例如記錄排尿日記、膀胱訓練
二線治療：藥物治療、肉毒桿菌素膀胱注射
三線治療：脛神經刺激術
| 治療方式
| 適合對象
| 副作用
| 其他考量
| 藥物治療
| 輕度、中度患者
| 口乾、便秘、高血壓
| 健保有給付
| 肉毒桿菌素膀胱注射
| 症狀較嚴重，有急迫性尿失禁患者
| 尿滯留，需導尿
| 健保有條件給付
| 脛神經刺激術
| 中度、重度患者，對口服藥物效果不好或有副作用之患者
| 1／5患者微電針拔出後滲血約0.1c.c.
| 健保尚未給付
「脛神經刺激術」 超細針微電流足部神經近年台灣引進「脛神經刺激術」是治療頻尿的新方法，使用極細的針插入腳踝內側，連接電刺激的儀器，屬於物理治療。在歐美已有超過20年的使用經驗，英國國家健康暨照護卓越研究院（NICE）2010年將其列為常規治療。最大的好處是微侵入性，入針時多數患者沒有明顯疼痛，且副作用小。
鄒頡龍說明，「足部脛神經」與「控制排尿的神經」都緣起於「骨盆神經根」，因此透過經皮電針刺激脛神經，可達到調節膀胱功能的效果。脛神經刺激術是以直徑約0.23 毫米超細針插入腳踝內側，利用電刺激脛神經，達到調整體內脊椎控制排尿的神經系統，治療的角度和微電流用量都要非常精準。
療程每周進行1次，每次30分鐘，1個療程為6次治療，不須住院麻醉，在門診即可施行。不會影響膀胱收縮和排尿速度，對男性患者是不錯的選擇。不過目前屬自費項目，每次療程費用約7500-8000元。但若是心律不整患者，則要避免以這樣微電流的方式治療。
▲鄒頡龍醫師（右）施行國新科技「脛神經刺激術」，患者無明顯疼痛或不適，膀胱容量也變大，頻尿急症狀大幅降低了2／3。
症狀相似 當心「間質性膀胱炎」伴隨疼痛除了膀胱過動症，脛神經刺激術也適用於間質性膀胱炎的治療。鄒頡龍說明表示，間質性膀胱炎是一個特殊的疾病，典型症狀包括頻尿、夜尿、尿急等，與膀胱過動症相當類似，但差異在於膀胱疼痛。然而臨床上尚無單一完美的根治方法，但若傳統治療方式不理想，將脛神經刺激術納入間質性膀胱炎治療組套中的一環，配合生活型態調整、口服藥物及膀胱水擴張等，可達到不錯的療效。
醫師最後提醒，民眾若持續頻尿且伴隨下腹部不舒服，建議尋求專科醫師協助診斷。膀胱過動症或間質性膀胱炎皆需要長期控制，包括生活型態調整、持續口服藥物，加上脛神經刺激術也可以成為治療的一環，達到穩定控制的效果。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59826
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