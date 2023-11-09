▲有沒有30公分看臉就知道　韓國研究：鼻尖、腳掌透露男性小弟弟尺寸機密

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揭秘鼻尖下的秘密在韓國蔚山大學醫院的研究團隊對1,160名三十多歲的男性進行測量，他們精細地量測了每位參與者從眼角至鼻尖的長度，並與其小弟弟的非勃起狀態尺寸進行了比較。研究發現，那些鼻子較長的先生，他們的寶貝在尺寸上似乎也更加傲人。
趣味科學：當測量遇上男性自尊研究人員發現，大多數參與研究的男性在非勃起狀態下，小弟弟長度在2到4英吋之間，圍度則是大約2.5英吋。而如果他們擁有一個較長的鼻子，其「小兄弟」的尺寸通常會更加令人印象深刻。科學家認為這一現象與胎兒時期接觸到更高水平的睾酮有關——這種激素在男嬰的鼻子和生殖器官的形成中都扮演了角色。
從足跡看雄風：大腳丫也有話說此外，研究還發現，腳大的男性更可能擁有較寬的生殖器，因為睾酮同樣影響胎兒時期四肢的形成。研究者Sungwoo Hong博士說：「鼻子大小是判斷小弟弟大小的一個重要指標。而且，生殖器的圍度也會隨著腳的大小而增加。」多項研究已經暗示，產前激素暴露影響生殖器官的生長。
腳掌尺寸大小，也透露男性的秘密。（圖／Shutterstock）
跨國尺寸大比拼：哪裡的男人更「驕傲」？這項發現緊隨一項研究之後，該研究分析了數據，揭示了哪個國家的男性擁有最大的平均勃起尺寸。研究人員發現，厄瓜多爾的男性在這方面居於世界之冠，平均尺寸達到了令人印象深刻的6.93英吋。
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這項研究不只是讓我們在啤酒和燒烤的聚會中多了一個笑料，更重要的是，它讓我們對於人體的神秘之處有了更多的好奇和理解。在這個滿足好奇心的同時，也許我們應該更加慶幸自然賦予的多樣性，每個人都是獨一無二的。
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