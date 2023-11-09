▲父愛成為沈重的牆　研究發現：迎接新生命時，15%新手爸爸也會經歷「產後憂鬱症」

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男性迎接新生命時，同樣也會經歷產後憂鬱症。（圖／Shutterstock）
領導研究的Sam Wainwright博士指出：「很多爸爸都很有壓力。他們害怕，他們正在與工作、作為父親以及伴侶的責任做鬥爭。」 令人不安的是，這場戰鬥常常在無聲中進行。研究中提到，有潛在產後憂鬱風險的女性，如果旁邊的伴侶也陷入了憂鬱，她患病的概率會大大增加。
研究人員獲得母親的同意，對24位父親進行了心理健康篩查，發現其中有接近七位父親的篩查結果呈現心理疾病的陽性反應。根據克利夫蘭診所的數據，這種狀況影響了大約15%的人群。其他研究估計，有8%到13%的新父親會經歷產後憂鬱。
大約有8％～13％的父親經歷產後憂鬱。（圖／Shutterstock）
在角落傾聽：父親的無聲訴求令Wainwright博士印象深刻的是，當母親在診所接受護理時，常常能聽到父親們在一旁低語：「我真的很有壓力，但我不想讓我的伴侶知道，因為我要在這裡支持她。」他開始在候診室與這些父親交談，同時也檢查他們是否有高血壓等健康狀況。這條研究線的總體目標是更好地理解如何幫助男性保持健康，從而使他們的關係和家庭也能健康。
拋開污名，共赴育兒之路Wainwright博士強調：「男性往往狀況不佳，但沒有人在問及他們的感受。」 父親們，如廣播名人Jack Post所示，親自證實了這些感受和圍繞它們的污名。「感覺上，我在孩子出生之前做了滿分的丈夫，然後一切都變了，那真的很奇怪。」他去年表示：「我感到內疚和羞愧，因為我把這個小家伙帶到了世界上，我應該要非常愛他，但我就是感覺不到那份情感。」
這項研究不僅挑戰了傳統的性別角色認知，也提醒了我們對於產後心理健康的普遍性和重要性。在未來的育兒路上，讓我們一同給予父愛以聲音，給予新手爸爸以支持，讓每一個家庭都能在理解與共鳴中，迎接每一次新生的喜悅。
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