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吃憂鬱症藥副作用多、易復發怎麼辦？　rTMS治療擺脫困擾

▲吃憂鬱症藥副作用多、易復發怎麼辦？　rTMS治療擺脫困擾
▲吃憂鬱症藥副作用多、易復發怎麼辦？　rTMS治療擺脫困擾

健康醫療網

【健康醫療網／記者鄭宜芬報導】46歲的李先生5年前正值事業高峰，憂鬱症卻突然找上門，整日憂鬱讓他無法專注工作。經過3個月藥物治療，雖然憂鬱症逐漸好轉，卻也遭受便祕、噁心等副作用影響，因而停止用藥。未料憂鬱症近期復發，遂至恩主公醫院求診，精神科醫師王品洋施行「重複經顱磁刺激術」（簡稱rTMS），李先生經過完整治療後，憂鬱症狀好轉許多，終於能免於藥物副作用、重返職場。

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憂鬱症是多重因素所導致的疾病，成因包括腦內神經傳導物質（如血清素、多巴胺）功能不足、遺傳、遭受外部壓力或衝擊等。發作時會讓人情緒低落、對任何事都提不起勁、食慾和體重下降、失眠或嗜睡、注意力無法集中和反覆想到死亡。

王品洋說明，治療憂鬱症的目標是改善大腦調節情緒的能力，治療方式以藥物治療為主。目前雖有許多種類的抗憂鬱劑可供治療，但有部分患者服藥後療效不佳，對於體質敏感的患者也往往伴隨副作用，如：噁心嘔吐、嗜睡或體重增加等，讓許多患者對藥物治療卻步。若副作用影響到日常生活，就會評估是否要進行非藥物治療。

憂鬱症藥物副作用這麼多

根據台灣憂鬱症防治協會資料顯示，憂鬱症藥物副作用[i]包括：

  心悸

  想睡

  噁心

  腸胃不適

  口乾舌燥

  精神不濟

  注意力難以集中

  抑制性欲

  頭暈

  失眠

  便祕

  腹瀉

rTMS利用電磁感應原理激活大腦

目前最新的非藥物治療是「重複經顱磁刺激術」，王品洋進一步解釋，rTMS主要是利用電磁感應原理，在腦部誘發出微電流刺激，激活情緒相關的大腦區域，引起大腦中的神經元細胞活躍後，可提高大腦活性來達到治療目的。治療過程無傷口，且大幅減少副作用的併發，對飽受藥物副作用困擾的患者來說是一個新選擇；而藥物治療反應不佳的患者在rTMS治療後，改善憂鬱症狀的機率最高約可達5成。

副作用的影響是許多患者對藥物治療望之卻步的原因。醫師呼籲，憂鬱症如果治療未完全，容易復發且變得慢性化，下次再發生的間隔會縮短，症狀也會更嚴重，因此妥善完整的治療對於憂鬱症患者來說非常重要。目前針對憂鬱症的治療方式已經不再限於以往的藥物治療，建議與醫師一同討論，找到最適合自己的治療方式，重拾開心的容顏。


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[i] https://www.depression.org.tw/news/news_info_20190725_001.asp



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59808

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