▲吃憂鬱症藥副作用多、易復發怎麼辦？　rTMS治療擺脫困擾

我是廣告 請繼續往下閱讀
王品洋說明，治療憂鬱症的目標是改善大腦調節情緒的能力，治療方式以藥物治療為主。目前雖有許多種類的抗憂鬱劑可供治療，但有部分患者服藥後療效不佳，對於體質敏感的患者也往往伴隨副作用，如：噁心嘔吐、嗜睡或體重增加等，讓許多患者對藥物治療卻步。若副作用影響到日常生活，就會評估是否要進行非藥物治療。
憂鬱症藥物副作用這麼多根據台灣憂鬱症防治協會資料顯示，憂鬱症藥物副作用[i]包括：
心悸
想睡
噁心
腸胃不適
口乾舌燥
精神不濟
注意力難以集中
抑制性欲
頭暈
失眠
便祕
腹瀉
rTMS利用電磁感應原理激活大腦目前最新的非藥物治療是「重複經顱磁刺激術」，王品洋進一步解釋，rTMS主要是利用電磁感應原理，在腦部誘發出微電流刺激，激活情緒相關的大腦區域，引起大腦中的神經元細胞活躍後，可提高大腦活性來達到治療目的。治療過程無傷口，且大幅減少副作用的併發，對飽受藥物副作用困擾的患者來說是一個新選擇；而藥物治療反應不佳的患者在rTMS治療後，改善憂鬱症狀的機率最高約可達5成。
副作用的影響是許多患者對藥物治療望之卻步的原因。醫師呼籲，憂鬱症如果治療未完全，容易復發且變得慢性化，下次再發生的間隔會縮短，症狀也會更嚴重，因此妥善完整的治療對於憂鬱症患者來說非常重要。目前針對憂鬱症的治療方式已經不再限於以往的藥物治療，建議與醫師一同討論，找到最適合自己的治療方式，重拾開心的容顏。
健康醫療網提醒您：自殺不能解決問題，你我都是自殺防治守門人。
安心專線：0800-788-995(0800-請幫幫-救救我)
張老師專線：1980
勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽，生命線專線：1995
[i] https://www.depression.org.tw/news/news_info_20190725_001.asp
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59808
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw