吳鳳科大設立人工智慧無人機科技系 明年入學就送無人機

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吳鳳科技大學校長蔡宏榮表示，學校成立已有58年，一直致力於追隨社會趨勢和產業需求，以提供學生最優質的教育環境。蔡宏榮說到，對應中科院在嘉義民雄院區興建無人機專屬生產廠房和嘉義縣政府規劃的「無人機與航太產業園區」，學校去年向教育部提出成立人工智慧無人機科技系的計劃獲准成立，在培養無人機技術領域的人才，促進科技創新，為無人機產業的發展貢獻力量。
典禮上，吳鳳科大宣佈特聘國軍培訓無人機推手，甫從空軍航空技術學院退役的上校博士陳楊正光擔任人工智慧無人機科技系的籌備主任；陳博士指出，人工智慧和無人機技術已經成為當今世界科技發展的兩大引擎，無人機不論在農業、土地量測及救災等應用上有很大的幫助外，在俄烏戰爭中更充分展現出無人機的戰場優勢。無人機已儼然成為各國競相發展的主要科技項目，該系學生將來以取得民航局無人機證照及經濟部IPAS人工智慧相關證照為主要教學目標，學生將可在人工智慧及無人機等高收入產業實習並順利接軌進入相關產業，亦或報考ROTC成為國軍無人機專業人才。
揭牌儀式進行無人機的操作表演，也邀請到全國無人機相關產業共同為吳鳳科大人工智慧無人機科技系見證慶賀外，同時舉辦產官學界的討論會；會中充分討論無人機未來發展趨勢，期待藉由該系的成立，將為台灣的無人機科技領域帶來新的動力，並為無人機和人工智慧領域的專業培訓提供新的契機。