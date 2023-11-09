全台大缺工／飯店改16點入住、11點退房　業者揭服務業缺工真相

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疫後恢復日常生活，內需大爆發，但民生消費產業卻面臨少子化、高齡化趨勢的「缺工危機」，104人力銀行最新數據顯示，今年11月工作機會104.2萬個，與去年相比成長4.2%，百萬大缺工成為常態，其中以住宿／餐飲服務業工作機會21.5萬個、批發／零售／傳直銷業16.8萬個位居前2名。
民生消費產業大缺工的影響，也在日常生活中逐漸顯現，因為內外場人手不足，許多餐廳明明是平日沒什麼人，也要候位半小時，甚至店裡10間包廂只開了6間，還有餐廳縮短營業時間，就連一蘭拉麵都宣布人力有限「取消24小時營業」。
旅宿業則因房務員大缺工，陸續有業者將入住時間延後至下午4點、退房時間提早到早上11點，讓房務員有更多時間打掃、確保服務品質，引發民眾議論使用時間變短，不划算；還有旅宿業因為缺人手，只能開一半的房間，並提高房價彌補損失，導致國旅住宿變貴，引發國人抱怨「國旅貴到只能出國玩」。
業者盤點缺工原因
台北文華東方酒店人資總監劉富美在104人力銀行《2023民生消費產業人才白皮書》中盤點出飯店觀光業缺工6大原因，「少子化」，近年來，觀光餐飲科系學生大減，今年光實習生就減少超過一半；「打工度假的人消失」，這群人年輕、外語好，是飯店業重要的人力，疫情讓這群人消失，疫情消退他們還是沒有回來。
「外籍人才來台門檻過高」，政府對外籍專業人才來台的相關證明文件要求繁瑣，很多人寧可到其他國家去；「其他產業挖角」，科技業、製造業高薪搶人，民生消費產業也「網內互打」，例如長照來搶內勤人力，航空來搶櫃檯人員。
劉富美指出，年輕世代工作觀改變也有影響，「青年更追求自主自由」，比起每天固定時間地點上下班，有些年輕人選擇多元斜槓兼職或跑外送，自己決定生活安排；「青年前往海外更容易」，以前「海外輪調」是招聘重要賣點，但隨著出國成本降低，外派吸引力也變低，有些年輕人選擇當自媒體或旅遊部落客，出國還能賺錢。
晶華國際酒店房務部副協理王羿云說，很多人誤以為房務在飯店的各種工作中可能比較低階，加上每天走來走去的勞動體力相對辛苦，有些房務沒多久就去生產線當作業員，也有年輕人一邊當房務，一邊摸索職涯方向，2、3年之後，當職涯方向比較明確時就會轉換跑道。
王羿云分享，滿多前同事去做美髮、美甲、業務、或作業員，也有人內轉到資訊部，並坦言，房務這份工作確實需要體力，公司一定會教導每位員工正確動作，也會提供護腰、手套等等，幫員工照顧健康，避免不小心閃到腰、拉傷手等職業傷害。
至於餐飲服務業缺工原因，乾杯集團人力資源部經理高婷莉表示，餐飲科系實習從「必修」改為「選修」，實習生過去是餐飲業穩定的人才來源，表現好的學生，實習結束常留下來兼職part time，或畢業後直接轉正職，隨著學校政策轉變，近年實習生人數減半，人才缺口高達400人。
高婷莉指出，餐飲服務經常要面對各種突發狀況並滿足顧客需求，工作雖然有趣，但也比生產線作業員更具挑戰。很多新人3個月就離開了，就算加薪或其他方式挽留，6個月後還是走。
學者批旅宿業故意缺工 業者喊冤
旅宿業頻喊缺工，盼政府開放聘用移工，台大國發所副教授辛炳隆接受《NOWnews今日新聞》採訪時表示，勞動部協助媒合人力，旅宿業提報1148個職缺，勞動部推介5343人，但實際聘用人數不到500人，媒合率不到1成，再加上旅宿業調整的薪資仍不敵其他產業，可以見得缺工是業者「可以操弄的」，質疑業者故意製造缺工現象，以取得廉價移工。
對此，業者喊冤，台北市旅館公會理事長韋建華表示，主要是勞動部推介人力素質低落，生產力低、工作態度不佳、房務主管指揮不動等，目前台北市的總房間數是45,000個，需要8000個房務人員，但目前只有6000人、還須補足2000個房務員。
中華民國觀光旅館商業同業公會秘書長卓倩慧則說，業者要的並非廉價移工，而是「穩定的勞工」，首先，聘僱一名移工的成本近4萬元，包括工資、住宿、仲介費、勞健保、還要負擔管理風險等，其實不低於聘僱本國人的薪資，但移工來台工作，有約在身，比起國人做2、3天就離職，會比較穩定。
卓倩慧表示，勞動部推介都要經由台灣就業通網站，不是很好用，很多投履歷的民眾留的資料不齊全，業者難以聯繫，再來就是房務工作屬於體力活，需要將床墊抬起，整床塞被套，客人加床還要搬床架，非常耗體力，工作時間限縮在4小時內很緊繃，平時沒有運動習慣的年輕人都做不來了，何況是無經驗的中高齡者、二次就業婦女，在大缺工壓力下，業者根本不敢挑工，都會先說明工作需求，確認意願，很多求職者嘗試2、3天至1週後，就受不了走了。
卓倩慧說，旅宿業者並非不讓國人工作，而是想要穩定的人力，但現況就是房務工作太累、國人工作選擇又多，常常做沒幾天就不做了，只好往國外找人，且台灣觀光復甦，交通部設定明年1200萬人次來台的目標，也需要相應的人力來整房清潔。