▲退休不上班生活更美好？研究：約1／3退休憂鬱症　醫師分析原因籲做2規劃

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「退休」是生活壓力事件 醫師分析情緒低落原因「退休不用上班」在許多人心中是一件相當美好的事，甚至很多人嚮往能提早退休。然而「退休」這件事其實是造成壓力的生活事件之一，會對人的心理、情緒產生影響。
陳永興醫師表示，「退休」象徵生活將有所不同，可能帶來衝擊與失落感，像是離開職場後覺得自己不再有價值、收入減少等，再加上親友或老伴逝去、身體疾病、退化等，人可能會因此情緒低落、想法負面消極、不想出門，甚至產生憂鬱情緒，或是罹患憂鬱症。
如何減少憂鬱情緒？ 如何做好退休規劃？退休後該如何減少憂鬱情緒呢？根據2021年發表於《老化臨床與實驗研究》期刊的研究顯示，更高的自我接受度與更多的憂鬱症狀呈現負相關，與更高的生活滿意度呈現正相關。因此，退休後面對變老、退化的過程中，首先應要學會接納自己。
此外，許多人在退休後有了更多時間，但反而因此不知道自己該做什麼、無所適從，所以事先做規畫相當重要。陳永興醫師建議，不論是屆齡退休或決定提早退休的民眾，在「財務」與「生活」都應有預先的規劃與準備，並保持「好奇心」持續學習，才能減少退休帶來的失落感和影響。
陳永興醫師提到，像是參加讀書會學習新知識、從事志工服務、傳承經驗，或是出外走動品嚐美食、欣賞風景，重溫過往的友情和親情、實踐過去沒有時間做的事情等，都是相當不錯的。而且現在不論是政府或民間團體都有很多資源可幫助規劃退休藍圖、掌握樂齡生活的主控權，民眾應多加利用。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59827
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