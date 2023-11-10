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重度「主動脈瓣狹窄」爬一兩階樓梯就喘　北榮用新型瓣膜置換成功搶救

▲重度「主動脈瓣狹窄」爬一兩階樓梯就喘　北榮用新型瓣膜置換成功搶救
▲重度「主動脈瓣狹窄」爬一兩階樓梯就喘　北榮用新型瓣膜置換成功搶救

健康醫療網

【健康醫療網／記者吳儀文報導】「主動脈瓣狹窄」會影響左心室血流通往主動脈，使部分血液滯留在心臟裡，對心臟造成額外的壓力，並影響全身的血液循環。臺北榮總導管瓣膜團隊引進新型主動脈瓣膜系統，成功搶救二位嚴重主動脈瓣膜狹窄患者。

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新型主動脈瓣適用者更多　成功搶救2重度狹窄患者

82歲黃先生，本身有高血壓、心房顫動病史超過10年，日常活動時常覺得呼吸喘，在2022年11月症狀更趨明顯，爬一兩階樓梯就要休息調整呼吸，由於症狀嚴重在同年12月就醫，診斷為中度至重度主動脈瓣狹窄，但到2023年7月檢查發現已是重度主動脈瓣狹窄，瓣膜開口面積（AVA）只剩 0.9 cm2。

68歲胡女士，曾接受腎移植，但移植腎再衰竭，而後又規則洗腎超過10年，因心悸、體力變差容易喘等症狀持續約一年，在外院診斷有心律不整，2023年轉至臺北榮總心臟血管外科張效煌主任門診求診，經由心臟超音波檢發現主動脈瓣膜狹窄，診斷為重度主動脈瓣狹窄，瓣膜開口面積（AVA）僅有 0.53 cm2。

所幸，2位病人在接受經導管主動脈瓣膜置換手術後皆已順利康復出院。張效煌主任提到，一般經導管主動脈瓣膜置換手術血管直徑需≧5.5mm，但新型主動脈瓣膜系統血管直徑僅需≧5mm，可適用於更多周邊血管較窄的病人。

嚴重狹窄恐致命應盡速就醫　可選更精準的治療方法

另外，張效煌主任表示，新型主動脈瓣膜系統還可以回收，術中若置放位置不理想，可重新回收置放，而且瓣膜底部有X光可清楚辨識的標記，能更精準確認置放深度，同時也維持「主動脈瓣環上」設計的優勢，術後能產生良好的瓣膜血液動力學，增加瓣膜的耐用性。

張效煌主任提醒，嚴重的主動脈瓣膜狹窄恐致命，如發現家中長輩出現胸悶、昏厥等現象，應儘速就醫檢查，對於無法接受傳統開胸手術的病人，可選擇傷口小、低侵入性，且併發症發生率極低的「經導管主動脈瓣膜置換手術」。

北榮於民國99年引進「經導管主動脈瓣膜置換手術」，心血管中心結構性心臟科陳嬰華醫師主任表示，99.5%的病人術後經過長期追蹤，主動脈瓣膜功仍維持良好，而且第一位病人已存活超過十年。

張效煌主任提醒，嚴重的主動脈瓣膜狹窄有致命的可能，如果家中長輩有胸悶、昏厥等情形，應儘速就醫檢查，經醫師評估無法接受傳統開胸手術的病人，可以選擇傷口小、低侵入性，且併發症發生率較低的經導管主動脈瓣膜置換手術。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59861

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