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燃油、300匹的兇猛鄉下人 Mini JCW Countryman來了

▲ 燃油、300匹的兇猛鄉下人 Mini JCW Countryman來了
▲ 燃油、300匹的兇猛鄉下人 Mini JCW Countryman來了

Carture 車勢文化

先前Mini釋出預告Mini Countryman車系中最讓車迷期待的Mini JCW Countryman訊息，而就在稍早前則正式帶來只有燃油選項、300hp馬力的Mini JCW Countryman。

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對於Mini熱血支持者來說，不論是Mini Cooper或是Mini Countryman，追求的莫過於就是JCW車型，其中9月Mini就釋出了Mini JCW Countryman訊息，而稍早則正式發表Mini JCW Countryman。

在新世代Mini Countryman造型設計基礎上，Mini JCW Countryman透過運動色彩更鮮明的水箱護罩、黑化與紅色元素妝點、19或20吋輪圈與JCW銘牌打造出濃厚的性能氣息。座艙方面當然也是充斥著滿滿的紅色與性能元素，當然最醒目的還是前座兩張JCW運動座椅。然而在營造性能氛圍之餘，Mini JCW Countryman後座也提供前後13公分滑移與460～1,530公升的置物容積。

Mini JCW Countryman透過鮮紅配色來營造性能樣貌。
Mini JCW Countryman透過鮮紅配色來營造性能樣貌。
黑化廠徽與車身多處JCW銘牌強調身分。
黑化廠徽與車身多處JCW銘牌強調身分。
Mini JCW Countryman最重要的莫過於就是動力系統，有別於Mini Countryman也燃油與純電之分，Mini JCW Countryman深知消費者喜好則是只有提供單一燃油動力，其搭載的2.0升渦輪引擎，具有300hp/40.8kgm最大輸出，0～100km/h加速5.4秒，而All4四輪驅動系統也給予絕佳的循跡與動態表現。日前國內也展開新世代Mini Countryman的預售活動，當然也包括了Mini JCW Countryman。

座艙也運用紅色元素妝點。
座艙也運用紅色元素妝點。
JCW車型當然少不了運動座椅。
JCW車型當然少不了運動座椅。
Mini JCW Countryman搭載的2.0升渦輪引擎，具有300hp/40.8kgm最大輸出，0～100km/h加速5.4秒的表現。
Mini JCW Countryman搭載的2.0升渦輪引擎，具有300hp/40.8kgm最大輸出，0～100km/h加速5.4秒的表現。

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