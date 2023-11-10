▲ 燃油、300匹的兇猛鄉下人 Mini JCW Countryman來了

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對於Mini熱血支持者來說，不論是Mini Cooper或是Mini Countryman，追求的莫過於就是JCW車型，其中9月Mini就釋出了Mini JCW Countryman訊息，而稍早則正式發表Mini JCW Countryman。
在新世代Mini Countryman造型設計基礎上，Mini JCW Countryman透過運動色彩更鮮明的水箱護罩、黑化與紅色元素妝點、19或20吋輪圈與JCW銘牌打造出濃厚的性能氣息。座艙方面當然也是充斥著滿滿的紅色與性能元素，當然最醒目的還是前座兩張JCW運動座椅。然而在營造性能氛圍之餘，Mini JCW Countryman後座也提供前後13公分滑移與460～1,530公升的置物容積。
Mini JCW Countryman最重要的莫過於就是動力系統，有別於Mini Countryman也燃油與純電之分，Mini JCW Countryman深知消費者喜好則是只有提供單一燃油動力，其搭載的2.0升渦輪引擎，具有300hp/40.8kgm最大輸出，0～100km/h加速5.4秒，而All4四輪驅動系統也給予絕佳的循跡與動態表現。日前國內也展開新世代Mini Countryman的預售活動，當然也包括了Mini JCW Countryman。