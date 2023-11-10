▲不停出油竟是這原因？「藍」截出油找回清爽肌膚！

我是廣告 請繼續往下閱讀
這些族群油脂分泌旺盛，別輕忽油脂帶來的煩惱！青少年會因為賀爾蒙的變化導致皮脂腺分泌旺盛易長痘痘，遺傳因素也使得有些人天生皮脂腺過度活躍，經常油光滿面、頭皮出油造成頭皮發炎、冒痘、髮型塌陷等；現代人生活步調緊湊、工作壓力緊張，以及不規律的作息，愛吃含糖量高、辛辣或油炸的食物紓壓；及少數人因病情需求，長期服用類固醇或因內分泌失調導致黃體素上昇、雄性激素過度分泌，都是引起油脂分泌過多的原因。
這些油脂不僅造成臉部痘痘、粉刺，也可能引起頭皮屑問題，讓你的頭皮總是感覺油膩，也有些患者產生頭皮毛囊炎。患者時常反應這些困擾，不但會影響外觀產生容貌焦慮，還會使人感覺自卑而遠離社交活動。例如多餘油脂塞住毛孔造成發炎狀況，臉上出現白頭、黑頭及紅腫痘痘，使膚況觀感不佳、妝感不好，甚至留下疤痕難以處理；而頭皮油脂過多、有些患者過度清潔，頭皮角質層含水量過低，導致代謝差，會使老廢角質容易形成頭皮屑，如果放著不管，頭皮甚至可能感染真菌或發炎，加上汗水或細菌聚在一起導致油耗味，種種問題到底該怎麼解決？
藍雷射降低皮脂腺分泌 減少出油還給肌膚舒適環境善於健髮頭皮管理的皮膚科醫師李美慧院長表示，每個髮根底下就是一個毛囊，當頭皮油脂分泌異常時，可能引起毛囊發炎，這時頭皮通常會產生急性掉髮，如果長期處於發炎、出油的環境，則使生長出來的頭髮偏細、容易掉落，建議可選用能夠殺菌、含有硫化硒(selenium sulfide)成分的洗髮精，或有抗皮屑芽孢菌的洗髮精，如代謝不加或出油可加上水楊酸成分調理；若臉部或頭皮出油嚴重，可考慮服用A酸減少油脂分泌，同時鼓勵民眾從調整生活作息及注意飲食，充足的睡眠及均衡的飲食就能改善許多狀況。
除了傳統的治療方式，如口服A酸，或賀爾蒙調理、角質代謝並控油外，目前嶄新的藍雷射療法也是一種熱門的選擇，適合不想或不適合吃藥的族群，像是年紀稍小的痘痘，備孕的女性等，藍雷射相較之下幾乎無痛、無副作用、無修復期，也能針對特定需要加強的部位做精確性治療，對周圍組織的損傷極少，對一般上班族而言也很方便，甚至是午休期間做個療程再回去上班也沒問題。
李美慧院長說明，藍雷射擁有雙波長，1450nm波長可抑制皮脂腺分泌達到控油，450nm波長可滅菌消炎、減少皮膚上的痤瘡桿菌，兩者結合可以有效改善形成痘痘的主因（皮脂過度分泌、痤瘡桿菌的生長、發炎反應），患者通常打完一次就能明顯感受到T字部位或油脂旺盛的部位油脂分泌及粉刺開始減少，皮膚顏色和痘疤也能逐漸變淡。此外藍雷射也能幫助抑制頭皮出油，效果通常以短髮比長髮明顯、稀疏頭髮較茂密頭髮明顯，舉例來說，若是長髮患者可能須接受2~3次的治療才有感，短髮患者則可能第一次施打即有感。
整體而言，藍雷射的優勢為其非侵入性且能精確施打特定部位、特定目標(皮脂腺)，無修復期近乎無疼痛，施打可不敷麻藥僅有些微溫熱感，適合想迅速見效、害怕疼痛或藥物副作用的患者。
秋天更須養成護膚習慣 勿過度清潔保持肌膚含水量秋天氣候轉變，空氣慢慢變得乾燥，影響皮膚代謝，李美慧院長叮嚀，此時在清洗肌膚上，不能像夏天時選用清潔力太強的用品，皮膚容易因為過度清潔乾燥缺水，反而分泌更多油脂平衡乾燥狀況，控油產品不適合天天使用；入秋後肌膚和頭皮角質層含水量會下降，易形成老廢角質，需要簡單溫和的角質調理，痘痘肌同時應擦抹含油量低保水度高、不會堵塞毛孔的保濕產品，防曬更是不可偷懶，除了維持良好護膚習慣，壓力管理、飲食作息等日常行為的控管也相當重要，如果肌膚出現異狀，尋求專業醫師的幫助，才能有效根除肌膚困擾。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59837
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw