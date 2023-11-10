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不停出油竟是這原因？「藍」截出油找回清爽肌膚！

▲不停出油竟是這原因？「藍」截出油找回清爽肌膚！
▲不停出油竟是這原因？「藍」截出油找回清爽肌膚！

健康醫療網

【健康醫療網／記者張慈恩報導】台灣天氣長年潮濕，氣溫高升助長皮脂腺分泌，臉部及頭皮出油旺盛，不只造成頭髮塌陷，更有礙美觀，甚至散發油耗味、臉部及頭髮油膩膩的，連帶影響日常生活，若未謹慎處理進而導致毛囊炎等發炎現象，還可能合併痘痘、落髮等情形。

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這些族群油脂分泌旺盛，別輕忽油脂帶來的煩惱！

青少年會因為賀爾蒙的變化導致皮脂腺分泌旺盛易長痘痘，遺傳因素也使得有些人天生皮脂腺過度活躍，經常油光滿面、頭皮出油造成頭皮發炎、冒痘、髮型塌陷等；現代人生活步調緊湊、工作壓力緊張，以及不規律的作息，愛吃含糖量高、辛辣或油炸的食物紓壓；及少數人因病情需求，長期服用類固醇或因內分泌失調導致黃體素上昇、雄性激素過度分泌，都是引起油脂分泌過多的原因。

這些油脂不僅造成臉部痘痘、粉刺，也可能引起頭皮屑問題，讓你的頭皮總是感覺油膩，也有些患者產生頭皮毛囊炎。患者時常反應這些困擾，不但會影響外觀產生容貌焦慮，還會使人感覺自卑而遠離社交活動。例如多餘油脂塞住毛孔造成發炎狀況，臉上出現白頭、黑頭及紅腫痘痘，使膚況觀感不佳、妝感不好，甚至留下疤痕難以處理；而頭皮油脂過多、有些患者過度清潔，頭皮角質層含水量過低，導致代謝差，會使老廢角質容易形成頭皮屑，如果放著不管，頭皮甚至可能感染真菌或發炎，加上汗水或細菌聚在一起導致油耗味，種種問題到底該怎麼解決？

藍雷射降低皮脂腺分泌　減少出油還給肌膚舒適環境

善於健髮頭皮管理的皮膚科醫師李美慧院長表示，每個髮根底下就是一個毛囊，當頭皮油脂分泌異常時，可能引起毛囊發炎，這時頭皮通常會產生急性掉髮，如果長期處於發炎、出油的環境，則使生長出來的頭髮偏細、容易掉落，建議可選用能夠殺菌、含有硫化硒(selenium sulfide)成分的洗髮精，或有抗皮屑芽孢菌的洗髮精，如代謝不加或出油可加上水楊酸成分調理；若臉部或頭皮出油嚴重，可考慮服用A酸減少油脂分泌，同時鼓勵民眾從調整生活作息及注意飲食，充足的睡眠及均衡的飲食就能改善許多狀況。

除了傳統的治療方式，如口服A酸，或賀爾蒙調理、角質代謝並控油外，目前嶄新的藍雷射療法也是一種熱門的選擇，適合不想或不適合吃藥的族群，像是年紀稍小的痘痘，備孕的女性等，藍雷射相較之下幾乎無痛、無副作用、無修復期，也能針對特定需要加強的部位做精確性治療，對周圍組織的損傷極少，對一般上班族而言也很方便，甚至是午休期間做個療程再回去上班也沒問題。

李美慧院長說明，藍雷射擁有雙波長，1450nm波長可抑制皮脂腺分泌達到控油，450nm波長可滅菌消炎、減少皮膚上的痤瘡桿菌，兩者結合可以有效改善形成痘痘的主因（皮脂過度分泌、痤瘡桿菌的生長、發炎反應），患者通常打完一次就能明顯感受到T字部位或油脂旺盛的部位油脂分泌及粉刺開始減少，皮膚顏色和痘疤也能逐漸變淡。此外藍雷射也能幫助抑制頭皮出油，效果通常以短髮比長髮明顯、稀疏頭髮較茂密頭髮明顯，舉例來說，若是長髮患者可能須接受2~3次的治療才有感，短髮患者則可能第一次施打即有感。

整體而言，藍雷射的優勢為其非侵入性且能精確施打特定部位、特定目標(皮脂腺)，無修復期近乎無疼痛，施打可不敷麻藥僅有些微溫熱感，適合想迅速見效、害怕疼痛或藥物副作用的患者。

秋天更須養成護膚習慣　勿過度清潔保持肌膚含水量

秋天氣候轉變，空氣慢慢變得乾燥，影響皮膚代謝，李美慧院長叮嚀，此時在清洗肌膚上，不能像夏天時選用清潔力太強的用品，皮膚容易因為過度清潔乾燥缺水，反而分泌更多油脂平衡乾燥狀況，控油產品不適合天天使用；入秋後肌膚和頭皮角質層含水量會下降，易形成老廢角質，需要簡單溫和的角質調理，痘痘肌同時應擦抹含油量低保水度高、不會堵塞毛孔的保濕產品，防曬更是不可偷懶，除了維持良好護膚習慣，壓力管理、飲食作息等日常行為的控管也相當重要，如果肌膚出現異狀，尋求專業醫師的幫助，才能有效根除肌膚困擾。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59837

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