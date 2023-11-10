▲逆轉生物時鐘　研究發現：年輕的秘密就在心臟！8項指標讓你多活6年

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維持心臟健康，就有可能讓我們的生物年齡「倒流」六年。（圖／Shutterstock）
心臟健康，生物時鐘的調節者研究人員依據美國心臟協會的「生命必需8項檢查清單」來分析心臟與大腦健康之間的聯繫。這份包含健康睡眠、無菸、規律運動、均衡飲食、合理體重、血糖水平、膽固醇水平和血壓等八個項目的清單，成為評估個體心血管健康的關鍵工具。研究將這些因素平均計分，從而將受試者的心血管健康狀態分為高、中、低三級。
年輕不是夢：高分組的逆生長研究團隊分析了6500多名美國成年人的數據，這些參與者來自2015至2018年的國家健康與營養調查計畫(NHANES)。結果發現，那些在心血管健康上獲得高分的人群，其生物年齡的加速度呈現負值，也就是說，他們在生物學上比實際年齡更為年輕。舉例來說，平均實際年齡為41歲的高分組，他們的生物年齡平均為36歲；而低分組的平均實際年齡為53歲，但生物年齡卻為57歲，好像老了四年。
「越健康，越年輕」— 研究所傳達的訊息哥倫比亞大學公共衛生學院的流行病學助理教授Nour Makarem博士表示：「我們發現較高的心血管健康水平與生物年齡的減速老化相關，生物年齡是評估我們身體生物老化過程的實用工具，也是預測未來疾病和死亡風險的強有力預測因子。」他補充說，心血管健康的提升和生物老化的減緩之間存在劑量依賴關係。
心血管健康的提升和生物老化的減緩之間存在劑量依賴關係。（圖／Shutterstock）
長壽不僅是數字遊戲生命必需8項檢查清單中得分最高的個體，其生物年齡平均比實際年齡年輕六年，這一發現對比心血管健康得分最低者來說，格外耀眼。美國心臟協會Life’s Essential 8寫作小組主席Donald M. Lloyd-Jones博士在新聞發布會上提到：「每個人都希望活得更久，更重要的是，我們希望能更健康地活得更長久，以便我們能真正享受高品質的生活。」
這份研究不僅讓我們瞭解了生理年齡和生物年齡之間的聯繫，同時也強調了遵循健康生活習慣對於延長壽命的重要性。當我們步入暮年，這些發現提醒我們，對於年輕的秘密，答案可能就在我們的心臟裡。
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