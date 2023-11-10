▲健康的她睡醒突感「全身無法止癢的」奇怪症狀　就醫檢查：「肝酵素爆表」胰腺癌第四期了

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病症揭露：一場生死預告的開始根據外媒《紐約郵報》報導，格林在接受媒體採訪時表示，她緊急預約了家庭醫生，描述了其他異常症狀，包括淺色大便和深色尿液。她本以為醫生會認為她是因為瘙癢而胡言亂語，但血液檢查結果顯示她的肝酵素水平驚人地高，CT掃描揭露了她胰腺上的生長物。最終，她被診斷出四期胰腺癌，癌細胞已經擴散到腹部其他區域。
艱難的治療：化療之路與生命的抗爭告知只剩下8到11個月生命的格林，並沒有因家族無癌症史而感到安心。她說：「我一直認為自己很好，不知道胰腺癌這麼致命。」由於癌症擴散，無法進行手術，她開始了化療。儘管情況不樂觀，她的癌細胞對治療有反應，並且開始縮小。到上個月，腫瘤已經小到幾乎看不見，格林開始服用口服藥物，而不再接受注射。
奇蹟的時刻：生命逆轉的一天格林和她的醫生都不確定她還能活多久，但她不再「按計劃死亡」。她說：「當你準備好面對死亡，某天醒來卻發現自己還活著，這是一種奇怪的感覺。然後你不得不開始考慮，也許我應該去看牙醫。」
及時就醫和細心觀察自己的身體，有時候能夠挽救生命。就像格林現在所說，即使面對死亡，生活還要繼續，哪怕是回歸日常的牙醫預約。
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