▲ Suzuki發表全新Spacia、Spacia Custom

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全新Spacia、Spacia Custom在外觀上依舊延續了一貫的方正簡潔造型，並藉由車側的三道鈑件凹槽設計貫穿全車，並配有LED頭尾燈與序列式方向燈。像Spacia、Spacia Custom這類型K-Car，都會把主要訴求放在車室空間利用上，希望藉由在小巧的身形中，將可使用空間發揮到極致。
新Spacia、Spacia Custom後座採單排左右獨立座椅，皆具有獨立前後滑移，椅背角度調整與前功能，還可以向前折疊收納騰出平整的置物空間，同時，還有遍佈全車各個角落的置物空間。比較特別的是，後座座椅還配有小腿靠墊，除了可增加小腿舒適支撐外，向上翻起還可作為行李固定之用，並可與前座合併為類車床的休憩模式。
安全性配備方面，首度導入了Dual Sensor Brake Support II雙感應預防碰撞煞車輔助系統，結合了毫米波雷達、攝影機和超音波感測器等系統，來強化周邊環境的感知能力，達到更好的預防碰撞效果。而ACC主動巡航系統、LKA車道維持輔助系統、車道偏離警示輔助系統、交通號誌辨識系統、頭燈自動切換等安全科技也都在配備清單中。
動力系統部分，全面導入輕油電系統，基礎動力才自0.66升三缸引擎，自然進氣版本可輸出49PS最大馬力，搭配具2.6PS的電動馬達，而渦輪稱壓版本則可輸出64PS最大馬力，搭配具3.1PS之電動馬達，全車系平均油耗介於19.8km/L~25.1km/L。
全新Spacia、Spacia Customg售價自1,530,100日圓至2,193,400日圓，合計每月銷售目標為12,000台。