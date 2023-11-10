被永久拒絕入境！中國女網紅和新加坡海關起爭執　蠻橫舉動引熱議

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新加坡檢調單位介入調查後發現，Han Feizi除了行為粗魯蠻橫，她甚至謊稱要去某家新加坡公司擔任秘書，因而申請工作簽證，但實際抵達新加坡後卻從未工作，反而在各地遊玩兼職當酒家女。最終她被控告上新加坡法庭，10月25日審判結果出爐，她認罪後被判坐牢40天和罰款600新元（約等同於新台幣1萬4千元）。
根據《亞洲新聞頻道（Channel News Asia）》，新加坡移民和入境管理局於11月8日發聲明指出，由於Han Feizi在法庭上承認「公然侮辱罪」，未來政府將永久拒絕她入境，等她在新加坡的監獄服完刑，會將她驅逐出境，未來不再核發任何新加坡的簽證給她。
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