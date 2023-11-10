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被永久拒絕入境！中國女網紅和新加坡海關起爭執　蠻橫舉動引熱議

▲29歲的中國籍網紅Han Feizi在抖音上有26萬粉絲，然而她的脫序行為讓新加坡政府在本月8日將她列入「永久黑名單」。（圖／翻攝自Tiktok）
▲29歲的中國籍網紅Han Feizi在抖音上有26萬粉絲，然而她的脫序行為讓新加坡政府在本月8日將她列入「永久黑名單」。（圖／翻攝自Tiktok）

國際中心賴正琳／綜合報導

中國女網紅Han Feizi在新加坡引起軒然大波，她不但辱罵醫院的護士，甚至謾罵到場釐清案情的警方和檢調單位，更將過程上傳到抖音（中國版Tiktok），脫序行為讓新加坡政府在本月8日將她列入「永久黑名單」。

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綜合外國媒體報導，29歲的中國籍網紅Han Feizi在抖音上有26萬粉絲，不過她在另一個粉絲人數不到1000人的小帳上發布了兩段自己跟女調查官爭論的影片，該影片在其他社交媒體平台上被轉載之後瘋傳。然而她已非第一次謾罵護士、警察和女調查官，她在10月3日才被濱海林蔭道一棟公寓的保安團隊報案，稱她喝醉酒後，保安人員協助護送她回住所時，女子推了保安人員的肩膀、扯他的領帶，還辱罵他。

新加坡檢調單位介入調查後發現，Han Feizi除了行為粗魯蠻橫，她甚至謊稱要去某家新加坡公司擔任秘書，因而申請工作簽證，但實際抵達新加坡後卻從未工作，反而在各地遊玩兼職當酒家女。最終她被控告上新加坡法庭，10月25日審判結果出爐，她認罪後被判坐牢40天和罰款600新元（約等同於新台幣1萬4千元）。

根據《亞洲新聞頻道（Channel News Asia）》，新加坡移民和入境管理局於11月8日發聲明指出，由於Han Feizi在法庭上承認「公然侮辱罪」，未來政府將永久拒絕她入境，等她在新加坡的監獄服完刑，會將她驅逐出境，未來不再核發任何新加坡的簽證給她。


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