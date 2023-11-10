▲Gogoro 發表「Apple 錢包機車鑰匙」支援 Apple「尋找」功能，隨時掌握愛車位置

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Apple 錢包機車鑰匙適用於 2019 年後生產、使用 iQ System® 智慧鑰匙卡解鎖的 Gogoro S2/2、Gogoro S3/3、Gogoro SuperSport、Gogoro Premium、Gogoro Delight、Gogoro VIVA XL SUPERFAST、Gogoro VIVA MIX/SUPERFAST 與甫上市的 Gogoro CrossOver 等 72 種不同型式與年份的 Gogoro 車款。對於所有持有相容車款的車主，不論是一手或是二手用戶，Gogoro 都提供免費的功能升級，這也是車輛業界少見廣泛的向後相容性，預計受益的車主多達 30 萬人。更新車輛、iPhone 或 Apple Watch 的軟體後，用戶便可依照 Gogoro App 內的指示將機車鑰匙加入Apple 錢包1。
每一輛 Gogoro 的 Apple 錢包機車鑰匙支持配對同一 iCloud 帳戶下的 2 部 iPhone 與 1 支 Apple Watch，配發的Apple 錢包機車鑰匙甚至可透過 iMessage、電子郵件、LINE、WhatsApp、WeChat 等通訊軟體傳遞給親友，最多可同時分享給 5 個不同的 iCloud 帳號。持有鑰匙的車主可隨時停止共享、或刪除鑰匙。鑰匙將預設啟用「快速模式」，無須喚醒或解鎖 iPhone 或 Apple Watch 設備，輕靠至車身感應處即可馬上解鎖或鎖定愛車。即便遇到 iPhone 電力不足，短時間內仍可使用 Apple 錢包機車鑰匙啟閉車輛。 Apple 錢包機車鑰匙僅儲存於車主的隨身裝置中，且受到 Apple 隱私與安全功能的嚴密保護（ Apple 與 Gogoro 並不記載車主與其他使用分享鑰匙者的個人隱私）。
未來幾個月內，Gogoro 配備 SSmartcore 智駕電控核心的新車，也將支援 Apple「尋找」功能，可以使用 iPhone 將愛車與 Apple ID 配對。即便機車本身並沒有即時的網路連線，用戶仍然可以在 iPhone「尋找」App 或是 Apple Watch 的「尋找物品」App 中，定位 Gogoro 車輛近期的位置。此功能正式上線後所生產的 Gogoro SuperSport TCS、Gogoro SuperSport SBS、Gogoro Delight、Gogoro Premium、Gogoro CrossOver S 等車系，都將支援 Apple「尋找」功能2 ，車身上皆有 “Locate with Apple Find My” 標示。
不論已啟動 Apple「尋找」功能的 Gogoro 車輛停放位置與用戶距離多遠，全球超過上億部 iPhone、iPad 與 Mac 等Apple 裝置會形成一個龐大的訊號網路，協助尋找並定位車輛。Gogoro 車輛會發出安全的藍牙訊號，同在 Apple「尋找」網路中且處於附近的 Apple 裝置偵測到訊號後，將位置傳送到 iCloud，用戶就能打開「尋找」App 查看定位。整個過程完全匿名並經過加密處理，保護用戶隱私。Apple「尋找」功能以高效運作，完全無須擔心影響電池續航力或數據用量。
搭配與 Apple 合作的全新智慧體驗上市，Gogoro 同步獻上 Gogoro Delight 電晶紫、 Gogoro SuperSport 電光銀（TCS 版本），兩款新車均適用 Apple 錢包機車鑰匙與 「尋找」功能。
Gogoro Delight 專為女性用車需求而生，貼心設計與質感外觀備受女性消費者喜愛，此次新增神秘奇幻的「電晶紫」光感質調，進一步拓展女性機車市場。而 Gogoro SuperSport 主打科技配備與操駕快感，除了強悍性能與 ABS + TCS + 定速巡航等豐富配備外，「電光銀」色調象徵城市中一閃而過的飛馳身影，獨特的夜間反光車身讓騎乘更具個性。
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