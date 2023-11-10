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Gogoro 發表「Apple 錢包機車鑰匙」支援 Apple「尋找」功能，隨時掌握愛車位置

▲Gogoro 發表「Apple 錢包機車鑰匙」支援 Apple「尋找」功能，隨時掌握愛車位置
▲Gogoro 發表「Apple 錢包機車鑰匙」支援 Apple「尋找」功能，隨時掌握愛車位置

2GameSome - 有車賞

Gogoro 持續創新科技、強化二輪車輛用車體驗，今 (8) 日宣布推出「Apple 錢包機車鑰匙」，成為全球第一個支援 Apple 數位鑰匙的二輪品牌。透過在 Apple 錢包中加入數位鑰匙， iPhone 或 Apple Watch 直接化身 Gogoro 機車 NFC 鑰匙，輕觸車身即可解鎖出發，車主還能將鑰匙分享至多達 5 個 iCloud 帳號。此外，Gogoro 亦將支援 Apple「尋找」(Find My) 功能，開啟 iOS「尋找」App 就能透過全球上億部的 iPhone、iPad 和 Mac 等 Apple 裝置協助定位愛車，這項安全協尋功能預計於未來幾個月內上線。搭配上述嶄新智慧體驗，Gogoro 同步推出 Gogoro Delight 「電晶紫」、Gogoro SuperSport「電光銀」兩款新車色，讓消費者一次擁有獨特風格與絕佳功能，騎乘更順心自在。

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從使用 Touch ID、Face ID 設定雙重防盜密碼鎖、Apple Pay 支付電池資費帳單與 GoShare 騎乘費用、iPhone 輕觸GoShare 車輛就能自動預約，到支援 Siri 語音控制、iOS Widget 小工具，Gogoro 生態系深度整合 Apple 歷年各項智慧功能，致力於為用戶提供流暢舒適的用車體驗。Gogoro 創辦人暨執行長陸學森表示：「創新是 Gogoro 引領電動機車迅速發展的關鍵，Gogoro 率先支援多項 Apple 最新科技，並導入機車市場。Apple 錢包與『尋找』功能的便利性已深受全球消費者認可，很高興這次為機車產業開創了全新的應用領域，讓 Gogoro 的車主能率先享受到更直覺、更安全的數位功能，智慧車輛將成為大眾日常生活的重要一環。」

Apple 錢包機車鑰匙適用於 2019 年後生產、使用 iQ System® 智慧鑰匙卡解鎖的 Gogoro S2/2、Gogoro S3/3、Gogoro SuperSport、Gogoro Premium、Gogoro Delight、Gogoro VIVA XL SUPERFAST、Gogoro VIVA MIX/SUPERFAST 與甫上市的 Gogoro CrossOver 等 72 種不同型式與年份的 Gogoro 車款。對於所有持有相容車款的車主，不論是一手或是二手用戶，Gogoro 都提供免費的功能升級，這也是車輛業界少見廣泛的向後相容性，預計受益的車主多達 30 萬人。更新車輛、iPhone 或 Apple Watch 的軟體後，用戶便可依照 Gogoro App 內的指示將機車鑰匙加入Apple 錢包1。

每一輛 Gogoro 的 Apple 錢包機車鑰匙支持配對同一 iCloud 帳戶下的 2 部 iPhone 與 1 支  Apple Watch，配發的Apple 錢包機車鑰匙甚至可透過 iMessage、電子郵件、LINE、WhatsApp、WeChat 等通訊軟體傳遞給親友，最多可同時分享給 5 個不同的 iCloud 帳號。持有鑰匙的車主可隨時停止共享、或刪除鑰匙。鑰匙將預設啟用「快速模式」，無須喚醒或解鎖 iPhone 或 Apple Watch 設備，輕靠至車身感應處即可馬上解鎖或鎖定愛車。即便遇到 iPhone 電力不足，短時間內仍可使用 Apple 錢包機車鑰匙啟閉車輛。 Apple 錢包機車鑰匙僅儲存於車主的隨身裝置中，且受到 Apple 隱私與安全功能的嚴密保護（ Apple 與 Gogoro 並不記載車主與其他使用分享鑰匙者的個人隱私）。

未來幾個月內，Gogoro 配備 SSmartcore 智駕電控核心的新車，也將支援 Apple「尋找」功能，可以使用 iPhone 將愛車與 Apple ID 配對。即便機車本身並沒有即時的網路連線，用戶仍然可以在 iPhone「尋找」App 或是 Apple Watch 的「尋找物品」App 中，定位 Gogoro 車輛近期的位置。此功能正式上線後所生產的 Gogoro SuperSport TCS、Gogoro SuperSport SBS、Gogoro Delight、Gogoro Premium、Gogoro CrossOver S 等車系，都將支援 Apple「尋找」功能2 ，車身上皆有 “Locate with Apple Find My” 標示。

不論已啟動 Apple「尋找」功能的 Gogoro 車輛停放位置與用戶距離多遠，全球超過上億部 iPhone、iPad 與 Mac 等Apple 裝置會形成一個龐大的訊號網路，協助尋找並定位車輛。Gogoro 車輛會發出安全的藍牙訊號，同在 Apple「尋找」網路中且處於附近的 Apple 裝置偵測到訊號後，將位置傳送到 iCloud，用戶就能打開「尋找」App 查看定位。整個過程完全匿名並經過加密處理，保護用戶隱私。Apple「尋找」功能以高效運作，完全無須擔心影響電池續航力或數據用量。

搭配與 Apple 合作的全新智慧體驗上市，Gogoro 同步獻上 Gogoro Delight 電晶紫、 Gogoro SuperSport 電光銀（TCS 版本），兩款新車均適用 Apple 錢包機車鑰匙與 「尋找」功能。

Gogoro Delight 專為女性用車需求而生，貼心設計與質感外觀備受女性消費者喜愛，此次新增神秘奇幻的「電晶紫」光感質調，進一步拓展女性機車市場。而 Gogoro SuperSport 主打科技配備與操駕快感，除了強悍性能與 ABS + TCS + 定速巡航等豐富配備外，「電光銀」色調象徵城市中一閃而過的飛馳身影，獨特的夜間反光車身讓騎乘更具個性。

11/26 前購買 Gogoro 全車系，即贈 1,000 點 Gogoro Smart Points，1 點相當於 $1 元，可直接折抵每月電池資費、購車、維修保養等 Gogoro 門市任意消費，以及 GoShare 騎乘費用，或於 App 兌換 Gogoro 網路商店購物金。入手新車限量再加碼贈送 Gogoro 指定款品牌風格安全帽（最高價值 $1,480 元，隨機出貨，數量有限，送完為止）。

台新 Gogoro Rewards 聯名卡發卡數日前已突破十萬張，加碼祭出聯名卡購車專屬優惠：10/1 至 11/30 首次申辦聯名卡、並於核卡後於活動期間購買 Gogoro 任一車款，單筆刷卡達滿額門檻，額外送高額點數，疊加多種優惠最高可獲得7,520 點回饋。

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AI倪珍報新聞