▲研究發現過去30年間「男性小弟弟」尺寸暴增24%　史丹佛專家表示：這令人擔憂

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研究發現，過去30年間男性生殖器的尺寸竟然暴增。（示意圖／Shutterstock）
驚人的發現：平均生殖器長度的逐年增長該研究分析了1992年至2021年間，涵蓋超過55,000名男性的75項研究數據，重點關注勃起生殖器的長度。研究結果驚人地顯示，近三十年來，平均生殖器尺寸增長了24%，從平均4.8英吋（約12公分）增長至6英吋（約15公分）。
尋找原因：環境影響與健康後果對於這一變化的成因，專家們仍在進一步研究中，艾森伯格博士原本預計會看到尺寸的下降，但結果卻恰恰相反。他認為，化學物質的暴露，如農藥或個人衛生產品，可能是導致這一快速增長的眾多因素之一。這些化學物質可能會干擾內分泌系統，從而影響荷爾蒙。
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研究認為化學物質的暴露可能是導致尺寸暴增的原因。（示意圖／Shutterstock）
社會影響：生殖器尺寸與男性焦慮過去的研究曾聲稱污染會導致生殖器尺寸縮小，但這項最新研究可能證明了這些發現是錯誤的。此外，對生殖器尺寸的深入研究一直受到批評，被認為是利用男性的不安全感，尤其是與不孕症相關的話題。
這項研究不僅揭示了男性生殖器尺寸的變化，更引發了關於現代生活環境對人類健康影響的深思。在驚訝於這一現象的同時，我們也許應該更加關注那些可能對我們身體造成長期影響的生活因素。畢竟，健康遠比尺寸的增長來得重要。
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