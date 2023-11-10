市定古蹟佳里興震興宮建廟300百年平安遶境

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走在佳里興往北的台19線路上，可在左邊看到一家古意盎然的廟宇，廟前一對很特別的捲毛「黑人」憨番，是國寶級大師葉王傳世最大兩對交趾燒之一，廟門也是已逝彩繪大師蔡草如大作，正由立法委員郭國文向文化部申請500萬元經費，以「修舊如舊」的原則修復中。
震興宮主祀清水祖師、李府元帥、雷府大將，開基的清水老祖已300年歷史，還有3尊4尺以上的鎮殿清、李、雷泥塑神尊，因緣際會由蕭（土龍）文化園區退神後收藏。建廟於1723年的震興宮，早期廟名為清水宮，因19世紀一場大地震重建後改名為「震」興宮，期許該廟愈震愈興。
擔任此科遶境活動總召集人的永康工業區化妝品OEM大廠將寶業公司董事長、也是台南市警友會副主任委員許益齊表示，父親許國松是該廟前主委，不幸於今年9月3日任內過世，此科建廟300年的遶境活動是為完成父親遺願而辦，包括公司自資和協力廠商募資共600萬元，要讓這科遶境活動盛大圓滿，希望父親在天之靈能夠欣慰。
今天清晨7時，震興宮一行200人，由菜寮朝安宮擔任先鋒宮，4頂主轎包括震興宮太子爺、李府元帥、雷府大將，由清水祖師押後，來到開基玉皇宮領旨領兵，早上8時未到，進香隊伍「偃旗息鼓」，展現優質宮廟的禮節。
4頂神轎都裝上輪子，再由轎班做抬轎樣行走。廟方表示，鄉下地方轎班比較高齡化，要像市區年輕轎班那樣陽剛又威武的走轎，可能有點難度。轎班半推抬的方式，也是一種另類的「麗」與「美」。