▲中上腹痛常見原因？醫：不只胃食道逆流，留意心臟問題！

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中上腹痛常見原因：王威傑醫師指出，中上腹當中有胃、食道、十二指腸、胰臟、心臟下壁，以及橫膈膜、主動脈等。出現疼痛時，常見和胃及食道相關的可包含了胃炎、胃潰瘍、胃食道逆流，十二指腸則可能為潰瘍，胰臟如急性胰臟炎，橫膈膜如因疝氣而引起疼痛，心臟方面則如心包膜積液、心肌梗塞等，而主動脈剝離也會引起疼痛。另外，姿勢不良、腹部施力過大，也常見出現肌肉傷害於中腹部。
特別注意心肌梗塞！醫師特別提醒在短時間內就有可能致命的心肌梗塞和主動脈剝離應特別留意。心肌梗塞除了常見出現胸悶、胸痛、冒冷汗之外，也常會出現「延伸性疼痛」，以位在胸口偏左的心臟向外延伸，也可能擴及中腹，疼痛感為悶痛。其他延伸部位主要也包括了左腹、左肩、左臂、左頸等。
還有主動脈剝離！主動脈剝離所產生的疼痛，大多在前胸中間或左側，痛感也會延伸，有別於心肌梗塞的悶痛，多以刺痛、刀割痛的感覺呈現，且常見會從前胸痛到後背去。
改善中上腹痛別單靠吃胃藥！醫：未必是胃部疾病。
確定有胃部疾病再吃胃藥：出現腹痛時，民眾常見會以口服或貼布的消炎止痛藥止痛，自覺可能有胃、食道相關疾病者也常見以胃藥改善。對此王威傑醫師表示，若民眾經檢查確實有胃部疾病問題，可適度的嘗試以胃藥改善，但也不可依賴胃藥，應遵照醫囑進行用藥治療。
可以嘗試的改善方式：中上腹疼痛時，建議可先暫停飲食4-5小時，看是否能緩解，也建議停止喝酒，若是胃、食道問題引起，可望暫時改善。口服消炎止痛藥對於中腹部而言，較大的問題在於可能會使得胃部保護黏液分泌下降，增加胃酸傷害的機會，因此較不建議。貼布消炎止痛藥則藥效範圍較小、且範圍局部，可嘗試以此改善。其他像是薄荷油等家用常備用藥，也有助改善腹痛等不適，但並無治療效果。
中上腹痛原因多而且難判別，醫籲３種情況早檢查不要拖！
更嚴重情況：王威傑醫師提醒，現代人飲食、生活、作息習慣普遍不佳，胃、食道相關疾病問題確實常見，但出現中上腹疼痛、胸口痛未必就是和胃、食道相關，中上腹器官較多，民眾不易判斷，且通常病情都不單純。因此若嘗試改善卻遲遲無法緩解，還是盡早檢查為佳，特別是出現噁心、嘔吐、發燒等較嚴重症狀時。
這些情況應盡速就醫：不論是否為胃部、食道疾病所引起的疼痛，若腹痛超過７天以上即為「慢性腹痛」，代表該處某個器官是正因為某種疾病發出疼痛警訊。若疼痛無法忍耐、發燒超過３天，或是有心血管相關疾病史、糖尿病、年紀大於80歲以上者，以及近期有發生過車禍、進行過手術者，上述這些情況都應盡速就醫。
危急徵兆，即刻就醫！若是出現腹壁僵直、腹部反彈疼痛、意識不清、血壓降低、喘、解黑便、劇烈嘔吐或吐膽汁、冒冷汗、胸悶痛、或是劇烈刺痛、痛到後背等，這些都屬於危險徵兆，當下就應即刻就醫、不可拖延。
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