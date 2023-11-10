秋高氣爽好天氣！低碳輕旅行探索雲嘉南濱海風光

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七股區後港國小師生在校長方婉真帶領下騎著單車，參與七股遊客中心所推動的低碳輕旅行活動，並邀請在頂山long stay的加拿大教授Prof. Scott Simon一同參與，前往頂山賞鳥亭觀賞黑面琵鷺等水鳥、七股遊客中心認識在地風情、七股鹽山導覽台灣鹽業檔案特展等，並深入頂山、中寮、西寮社區欣賞宗教廟宇之美，走進青鯤鯓參觀曬烏魚子、魚嶺、火燒蝦等特有漁村文化，最終來到扇形鹽田生命之樹合影留念。
雲嘉南濱海國家風景區管理處處長許宗民邀請大家一起來趟低碳的七股鹽田輕旅行，以搭乘大眾交通工具與單車的方式，走踏七股鹽田國家級重要濕地的生態與人文風采；後港國小六年級陳同學說，這趟十來公里的輕旅行，一邊聽著導覽解說，一邊瞭解自己家鄉豐富的文化，竟然不知不覺就完成了，還意猶未竟，以後也想帶家人與朋友一起來體驗。
台灣黑面琵鷺保育學會理事長洪玉華說，七股鹽田重要濕地目前由六個NGO團體組成七股將軍鹽田復育聯盟向國有財產署認養，推動濕地之明智利用等功能，11月初在頂山賞鳥亭已經觀測到近700隻黑面琵鷺，加上其他珍稀候鳥如流蘇鷸、紅腹濱鷸、黑尾鷸等，看似平靜的七股鹽田重要濕地，其實已經一片生機騰騰，在和煦秋陽的照拂加持下，也歡迎大家前來體驗。