棒球／統一總教練「大餅」林岳平兒子也參戰　「球二代」大展身手

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首度參賽的台南市安慶國小陳紘愷是今年U12世界盃國手，他的父親是前中信兄弟球星陳江和。年長他2歲的哥哥陳軒奇過去也是安慶校友，過去曾一同為校征戰，如今「小紅龜」已經要帶領學弟衝鋒陷陣。另外，今年在花蓮縣能高棒球節少棒組奪下亞軍的南投縣新豐國小本屆也將初試啼聲。
跟陳紘愷在國家隊當隊友的黃季烜回歸彰化縣東山國小，且兩隊都被分在C組，13日將上演兄弟鬩牆，由於是預賽最終戰，還有可能是晉級關鍵戰役。
安慶國小有中信兄弟之子，東部傳統勁旅台東縣新生國小則是有中信鯨的後代。前球星謝承勳、黃貴裕的公子謝秉學與黃柏騰都接下父親衣缽，當中謝秉學是轉學生，主要擔任投手捕手；黃柏騰接觸棒球不到一年，不過已經看得出天賦。
除了中信，統一獅現任總教練「大餅」林岳平的兒子林楷晏目前就讀台南市崇學國小五年級，味全龍新秀陽念祖的弟弟陽念先代表台東縣紅葉國小出戰，龍隊投手廖任磊表弟曾楷丞則是雲林縣文昌國小四年級生，高雄市復興國小蔣迦湳的父親則是前LaNew熊（現樂天桃猿）蔣智聰。
重光盃將於11日下午4時30分在青年公園棒球場舉行開幕儀式，由主辦單位陳重光文教基金會理事長陳炳甫主持，每年受基金會贊助的球芽基金會理事長、中信兄弟球星「周董」周思齊也將親臨盛會，現場不收門票，自由入場。