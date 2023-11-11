NBA／Alex Caruso回鍋成湖人解答　強悍防守有望助紫金軍改變體質

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目前交易發生的可能性尚不清楚，但這並不意味著湖人隊不應該積極嘗試與Caruso重聚的可能性。
Caruso的後場防守能直接改變湖人體質 成為Austin Reaves的最佳搭檔
湖人本季拔擢Austin Reaves，他不僅僅在球隊中享有更多出手權，甚至教練團還會主動設計戰術，讓他在一些情況中成為主要發起者。如此，D'Angelo Russell的存在已經越來越可有可無。
一方面他們兩人進攻端的作用相似，而AR是更好的一人；另一方面，他們在防守端又有同樣的問題。上賽季在西區決賽，湖人矮小的後場被Jamal Murray、Kentavious Caldwell-Pope、Bruce Brown、Christian Braun等壯碩、或擁有出色運動能力的金塊後衛壓制，已經讓他們嘗到苦果。在LeBron James越來越老、Anthony Davis本季再次變成「Anthony Day-to-Davis」的情況下，他們需要保證後場的防守，以避免給內線太大的壓力。
而Caruso毫無疑問能夠有效解決這個問題，他能夠帶來運動能力和體型。芝加哥公牛隊球星Zach LaVine在接受ESPN訪問時給予前者很高的評價：「他幫助整個球隊，給予我們能量，當他在場時，他幾乎是球隊防守端的四分衛。」
Caruso的加入將為湖人隊總教練Darvin Ham提供另一個強大的防守武器，他和Jarred Vanderbilt、James、Anthony Davis以及Taurean Prince等人組成的陣容，防守將有很強的侵略性。
湖人外圍防守能力的加強，不僅僅是有助於降低失分而已，顯然這支球隊需要更多轉換來得到一些簡單的分數。
Caruso在防守任何人時都不會退縮，他此前主防Kevin Durant，讓這位2屆FMVP得主在場上7投1中，並蓋了他一次投籃。賽後KD稱讚對手：「他是一位非凡的球員，我甚至不想稱他為角色球員，但他是一個可以適應任何陣容的球員，他會做出正確的解讀，在防守和進攻方面發揮正確的作用。」
這位曾經入選最佳防守陣容的後衛，也讓MVP熱門人選Luka Doncic在比賽中一度5投1中。當湖人想嘗試角逐冠軍時，他會是球隊重要的助力。
詹皇和AD例行賽養生 Caruso位置上擁有可調整性
本賽季到目前為止，Caruso將對位球員的投籃命中率控制在46.7%。相較之下，Reaves讓對手的投籃命中率為51.2%，而Russell對手投籃命中率為49.1%。不要忘了，這樣的對比還是在Caruso總是對上敵隊的主力得分點的情況下所產生。
但這並不是他能帶給湖人的唯一價值，Caruso的身體對抗性、全能的球技，讓他在場上能夠打多個位置。而在例行賽，湖人需要讓James更多的休息，前者的存在能夠控球、能夠無球、能用不同的方式去幫助球隊。當他在場時，能做扮演好「預備隊」的角色，補上隊友的失誤或因輪轉產生的空缺，James可以有更多時間在弱側底角守射手，而不是在重重掩護中追防對方後衛。
這也是Caruso相較於DeMar DeRozan的一個優勢，其實後者在馬刺已經為一個為人所低估的全能球員——Gregg Popovich有些時候甚至讓他打4號——但Caruso這種在場上位置的可調整性卻是其不具備的。
去年季後賽湖人已經證明，在短期系列賽之中，以James和Davis雙星為主體的團隊，可以和列強們抗衡，他們其實不太需要再找來另一名球星爭搶球權。他們現在更需要的是度過漫長的季賽，同時解決後場的防守問題，在這種情況下，Caruso是比DeRozan更好的解答。
Caruso合約CP值高 對於團隊薪資爆表的湖人來說不至於產生太大壓力
卡魯索本賽季薪資946萬美元，他的合約在2025年後到期，但今年6月之前可以決定是否要完全保障他2024-25賽季的合約。如果他加入球隊，將澄湖人收入第7高的球員，簡直物超所值，因為他的能力可能是球隊前5好的球員。
但湖人存在一些交易限制，Russell、Vincent、Prince、Christian Wood、Cam Reddish、Jaxson Hayes要到12月16日才能被交易。八村塁和Reaves要到明年1月15日才能被交易。Davis要到2月6日才能被交易，Vanderbilt本季不能被交易。