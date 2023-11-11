用有線耳機才不落伍！5功能無法被超過　「無線」耳機勝在方便性

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《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤觀察近一年內網友針對「有線耳機vs無線耳機」的相關話題討論，整理了7大項的PK，雖然有線耳機狂贏5項目，但市場熱銷耳機似乎還是以便利性取勝的「無線」耳機稱霸。
📍ㄧ、音質
眾多網友認為就「音質」而言「有線耳機」是完勝，網友認為「無線耳機說真的不太能聽，AirPods大概等同於百元有線耳機吧」、「真的要比音質，有預算的有線絕對海放藍牙，AirPods只能說音質很差」，更補充真正的高檔耳機都是有線的，因為「有線耳機可以外接設備、換線，而藍牙耳機只能看廠商的技術」
📍二、延遲性
由於有線耳機可以直接傳輸音訊，所以在延遲性上的表現更好，無線耳機則因為要用藍牙連接，較容易產生延遲，對於玩音樂類型遊戲的玩家來說，耳機延遲性會是重點。
📍三、遺失風險
遺失風險是購買的考量因素之一，過來人經驗分享「當你弄丟三次無線耳機時，你就會知道有線的好」、「要有線才有安全感，不然會忘記自己有戴耳機」。
📍四、配戴舒適性
有線耳機網友認為配戴的舒適性更勝於無線耳機。
📍五、收音效果
有線耳機被網友認為比無線耳機還要強，可能在於有線耳機上的線控有收音，可以直接靠近收音的位置。
📍六、方便性
無線耳機在「方便性」難以取代，網友點出誘因「運動時超方便」、「之前用有線耳機，但搭捷運進出超容易被陌生人的背包勾到，就直接換藍牙了」、「有線耳機收在包包裡還有可能會打結」，點出耳機線整理、收納困難，還有走路時也會造成不便，容易讓人心生煩躁。
📍七、附加功能
有線可透過按鍵操控，無線款的可以觸控操作，難分軒輊，兩款分不出輸贏。