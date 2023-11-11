市定古蹟佳里興震興宮建廟300百年平安遶境

建興武館老教頭何國昭今年滿百歲

▲這兩天分別參加震興宮遶境和七股龍山宮平安遶境的人瑞級宋江教練何國昭（圖／記者劉悅儷攝，2023,11,11）
▲這兩天分別參加震興宮遶境和七股龍山宮平安遶境的人瑞級宋江教練何國昭（圖／記者劉悅儷攝，2023,11,11）

記者劉悅儷/台南報導

  昨天佳里興震興宮領旨、今天七股龍山宮遶境隊伍中有一位人瑞級的宋江陣教練何國昭，很多人60歲便已骨頭硬化，行走困難，老師仔不但行動自如，100歲還能一字劈腿，但徒子徒孫們都盡量讓他坐在車內休息，畢竟已經100歲，體能狀況已不是年輕小伙子。
  何國昭是台南傳奇宋江陣師傅，2003年曾獲國家薪傳獎，江湖人稱之「建興師」，他出生於民國13年的日治時期，所以熟諳日文，老家在台南市安定新吉村，父親是台灣台南人，母親卻是上海人，年輕時被在大陸廈門發展的父親叫去廈門，光復後回到台南，在安南和順地區開診所行醫。他本身領有中醫牌，習慣「用中醫斷病，開西藥治病」，被安南區十二佃地方人士尊稱為「何醫師」。
  前年東區前甲元祐宮入火安座時，他率建興武館宋江陣蒞廟表演，當時 98歲高齡，仍能在地上壓出一字型的劈腿功，外加翻跟斗並打一整套羅漢醉拳，技驚四座。
  建興師一輩子薪傳宋江陣、白鶴陣，很多宮廟的宋江、白鶴陣都由他授業，徒子徒師譽滿天下，他傳承宋江技藝近70載，除2003年國家薪傳獎之外，也曾獲全球重要文化藝術獎、第10屆中華文化藝術獎，可惜台南市政府「嘸知寶」，否則早就應該請人為他著書立傳。
  何國昭昨天率建興武館參加震興宮建廟300年遶境活動，今天馬不停蹄趕往七股龍山宮改成白鶴陣遶境，徒弟表示，老師仔雖然100歲，身體還很柔軟，劈腿、打拳都還行，不過大家都讓他盡量在旁「用看的」就好，小心翼翼呵護這位台南百年宋江陣傳奇人物。
  何國昭自幼即練武鍛鍊體魄，練武的精神在以武會友、以德感人。「武」字拆解就是「止干戈」，術者是我們身體的術體和技術，所以武術以鍛鍊身體為要，不是用來以強凌弱、以武欺人。

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▲何國昭仍能一字劈腿，徒弟們都在後面為他加油打氣（圖／記者劉悅儷攝，2023,11,11）
▲何國昭仍能一字劈腿，徒弟們都在後面為他加油打氣（圖／記者劉悅儷攝，2023,11,11）

  他26歲開始接觸宋江，曾赴廈門拜曾寶春學習武當終南派拳法，母親又是有名的鳳陽婆，所以他也深諳符令，在台灣武術界和廟界都有舉足輕重的地位。何國昭表示，他在光復後西港香的第二科就參與刈香，至今少說也有70年之久，除了西港香擔任新吉里宋江陣總教練之外，他也是樹仔腳白鶴陣總教頭，更曾應高雄內門紫竹寺管理委員會之邀，到當地指導紫竹寺和西門國小的宋江陣。

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