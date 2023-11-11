建興武館老教頭何國昭今年滿百歲

何國昭是台南傳奇宋江陣師傅，2003年曾獲國家薪傳獎，江湖人稱之「建興師」，他出生於民國13年的日治時期，所以熟諳日文，老家在台南市安定新吉村，父親是台灣台南人，母親卻是上海人，年輕時被在大陸廈門發展的父親叫去廈門，光復後回到台南，在安南和順地區開診所行醫。他本身領有中醫牌，習慣「用中醫斷病，開西藥治病」，被安南區十二佃地方人士尊稱為「何醫師」。
前年東區前甲元祐宮入火安座時，他率建興武館宋江陣蒞廟表演，當時 98歲高齡，仍能在地上壓出一字型的劈腿功，外加翻跟斗並打一整套羅漢醉拳，技驚四座。
建興師一輩子薪傳宋江陣、白鶴陣，很多宮廟的宋江、白鶴陣都由他授業，徒子徒師譽滿天下，他傳承宋江技藝近70載，除2003年國家薪傳獎之外，也曾獲全球重要文化藝術獎、第10屆中華文化藝術獎，可惜台南市政府「嘸知寶」，否則早就應該請人為他著書立傳。
何國昭昨天率建興武館參加震興宮建廟300年遶境活動，今天馬不停蹄趕往七股龍山宮改成白鶴陣遶境，徒弟表示，老師仔雖然100歲，身體還很柔軟，劈腿、打拳都還行，不過大家都讓他盡量在旁「用看的」就好，小心翼翼呵護這位台南百年宋江陣傳奇人物。
何國昭自幼即練武鍛鍊體魄，練武的精神在以武會友、以德感人。「武」字拆解就是「止干戈」，術者是我們身體的術體和技術，所以武術以鍛鍊身體為要，不是用來以強凌弱、以武欺人。
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他26歲開始接觸宋江，曾赴廈門拜曾寶春學習武當終南派拳法，母親又是有名的鳳陽婆，所以他也深諳符令，在台灣武術界和廟界都有舉足輕重的地位。何國昭表示，他在光復後西港香的第二科就參與刈香，至今少說也有70年之久，除了西港香擔任新吉里宋江陣總教練之外，他也是樹仔腳白鶴陣總教頭，更曾應高雄內門紫竹寺管理委員會之邀，到當地指導紫竹寺和西門國小的宋江陣。