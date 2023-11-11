鯤鯓王平安鹽祭邁入第20年 五款平安鹽袋限量12000個
鯤鯓王平安鹽祭邁入第20年，今(11)日在台南北門展開為期2日的活動，這是場結合「王爺信仰」及「鹽產業」文化的大型觀光活動，也是目前世界最大的鹽祭典，觀光署將它列為國際級活動。今年雲嘉南管理處推出五款平安鹽袋，二天活動限量送出12000個，一早吸引大批民眾排隊領取。
記者張振興/台南報導
鯤鯓王平安鹽祭由重要的三部曲組成：請鹽、祭鹽、謝鹽。11日清晨在已有205年歷史的鹽田-台南北門井仔腳瓦盤鹽田進行「請鹽」科儀，將傳統古法產製的海鹽，護送至南鯤鯓代天府，透過正統敕鹽科儀進行「祭鹽」，在大鹽堆前將寶劍及符咒敕下，場面震撼人心。
為期兩天的平安鹽祭活動，除了有大家最喜愛的祈福鹽袋發送，還有鼓樂藝術、街藝表演等高水準的展演接連登場，為大家帶來富有質感與吸睛的表演內容。活動期間南鯤鯓代天府舉辦跋桮挑戰賽，聖桮數最多的「特別獎」獎金高達168,888元，還有囡仔公童玩活動闖關活動等，相當適合親子共同出遊。
為了讓民眾了解南鯤鯓代天府宮廟文化及歷史沿革，雲嘉南管理處也安排了南鯤鯓廟宇中英文廟宇導覽及平安鹽的DIY手作活動，讓參與民眾透過活動更了解鹽業文化及王爺信仰，除此之外，雲嘉南管理處積極推廣雲嘉南特色美食、伴手禮，邀請雲嘉南地區優質美食、伴手禮攤商共同參與本次活動，讓到場民眾感受雲嘉南特色旅遊魅力，幸福滿載。