老翁反對大樓裝電梯！剛蓋好「反悔繳錢想搭」 32戶鄰居集體拒絕
因為不用走樓梯，現在人都喜歡住電梯大樓而捨棄公寓，然而廣東省廣州市一名80歲的老翁反對住家大樓加裝電梯，甚至也拒絕支付電梯工程的費用，沒想到在電梯安裝好之後，老翁竟然反悔想要使用，被同棟大樓的32戶住戶們集體拒絕，一群人還因此鬧上了法院。
記者張嘉哲/綜合報導
綜合陸媒報導，事發在廣州荔灣區某社區的一棟9層樓住宅，然而有住戶就在2017年提議，大樓應該要加裝電梯，詢問了44戶居民的意見，其中有32戶願意一起出資興建電梯，而住在3樓的一名80歲的老翁卻極力反對加裝電梯，因此沒有參與集資。
事後電梯完成之後，老翁又提出希望可以搭乘電梯的需求，也表明希望在補交集資款項之後，也獲得電梯的使用權，但是這個舉動卻讓另外32戶非常的不滿，因為該名老翁的反對，所以導致電梯安裝拖宕了整整一年之久，於是32戶居民集體拒絕老翁可以使用電梯。
老翁不服氣將事情告上法院，表示自己願意支付10077元人民幣（約4.2萬元新台幣）的集資款來取得電梯使用權，但卻被多數住戶拒絕非常不合理。經過法院審理之後，表示電梯在使用屬性上是建築物的共有部分，老翁與別的住戶對電梯享有使用權和共同管理的權利，因此使用該電梯無須經多數住戶同意。
法院判決表示，老翁在支付集資款項之後，就可以由該住宅住戶代表向老翁提供電梯卡，與一般住戶享有使用電梯權利，這判決讓32戶居民還是相當不滿，向法院提起上訴，但最終還是被駁回。