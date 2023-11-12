「賴蕭配」將戰2024？返台投入選舉傳聞不斷　蕭美琴臨時缺席活動

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而12日，蕭美琴臨時缺席僑界活動，引發外界聯想，對此，代替出席的駐美副代表鄭榮俊表示，蕭美琴因剛打完COVID-19追加劑身體不適，可能需要1、2天時間調適，所以才無法出席活動，對於蕭是否參選卻避而不答。
而在台協會（AIT）主席羅森柏格（Laura Rosenberger），於致詞時強調，美國對台灣民主程序與自由公正選舉有信心，反對任何外界勢力干預。羅森柏格更指出，無論下一屆台灣領導人是誰，美方都會持續與之合作，維持台美良好關係，共同往前邁進。民進黨駐美代表處辦公室主任彭光理（Michael Fonte）則表示，相信台海和平穩定也會是賴清德執政主軸，對他當選有信心。
NOWnews今日新聞將於2023年11月15日舉辦《2024總統大選青年論壇》，邀請各陣營總統參選人，針對NOWnews編寫出版的《青年政策白皮書》內容，聚焦青年低薪、居住正義、能源政策、兩岸主權四大議題進行論述，並開放現場青年提問總統參選人。
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