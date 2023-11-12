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「賴蕭配」將戰2024？返台投入選舉傳聞不斷　蕭美琴臨時缺席活動

▲台灣2024總統大選逼近，近期，駐美代表蕭美琴計劃返台投入選舉的傳聞不斷，12日，她原本預定要與美國在台協會（AIT）主席羅森柏格（Laura Rosenberger），共同出席僑界活動，卻臨時以「身體不適」缺席，此舉引發外界聯想。（圖／翻攝自賴清德臉書）
▲台灣2024總統大選逼近，近期，駐美代表蕭美琴計劃返台投入選舉的傳聞不斷，12日，她原本預定要與美國在台協會（AIT）主席羅森柏格（Laura Rosenberger），共同出席僑界活動，卻臨時以「身體不適」缺席，此舉引發外界聯想。（圖／翻攝自賴清德臉書）

記者林盈君／綜合報導

台灣2024總統大選逼近，近期，駐美代表蕭美琴計劃返台投入選舉的傳聞不斷，12日，她原本預定要與美國在台協會（AIT）主席羅森柏格（Laura Rosenberger），共同出席僑界活動，卻臨時以「身體不適」缺席，改由駐美副代表鄭榮俊出席，此舉引發外界聯想。

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據了解，總統大選登記時間為11月20日至24日，近日外界紛紛傳出民進黨將為「賴蕭配」，媒體也報導蕭美琴可能返台，搭檔民進黨總統參選人賴清德，投入2024總統大選。針對是否由蕭美琴擔任副手，賴清德目前仍未表態，僅表示會在適當時機公布。

而12日，蕭美琴臨時缺席僑界活動，引發外界聯想，對此，代替出席的駐美副代表鄭榮俊表示，蕭美琴因剛打完COVID-19追加劑身體不適，可能需要1、2天時間調適，所以才無法出席活動，對於蕭是否參選卻避而不答。

而在台協會（AIT）主席羅森柏格（Laura Rosenberger），於致詞時強調，美國對台灣民主程序與自由公正選舉有信心，反對任何外界勢力干預。羅森柏格更指出，無論下一屆台灣領導人是誰，美方都會持續與之合作，維持台美良好關係，共同往前邁進。民進黨駐美代表處辦公室主任彭光理（Michael Fonte）則表示，相信台海和平穩定也會是賴清德執政主軸，對他當選有信心。

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