新北歡樂耶誕城周五晚正式亮燈　七大絕美光廊搶先看

2023新北歡樂耶誕城將自本月17日每晚17時30分至24時正式亮燈登場，除了在市民廣場、站前廣場、萬坪公園及府中廣場規劃設置近40座耶誕氛圍裝置藝術，更串聯天橋打造「紫藤精靈」、「琉星」、「心願」、「金彩華爾滋」、「瑰麗」、「銀河」、「繁星」等七大絕美光廊，邀請民眾一同漫步其中，感受甜蜜浪漫氛圍。
記者吳嘉億／新北報導
新北市政府觀光旅遊局表示，耶誕城最令人期待的光廊燈飾，今年以多種元素與燈飾融合，營造環繞耶誕城周邊，絢麗燦爛變化的七大光廊，包含與大遠百相接的新站路天橋「紫藤精靈光廊」，以紫藤花與大麗花交錯以及黃色燈光打造粉色紫色相間的浪漫花海光廊；還有連接大遠百與百揚大樓天橋的「琉星光廊」，無數璀璨的藍白色燈光及球形燈飾，宛如神秘夜空中的耀眼星點；另外還有小遠百天橋「心願光廊」，紫色系耀眼燈串天橋設計穿插閃耀著白光的天使，賦予冬季深植人心的美好回憶。
而新府路天橋的「金彩華爾滋光廊」，則以水晶切面造型框架以及多種高低變化的不規則設計，加上充滿魅力的漸層金黃色與橙色閃爍燈光，呈現鮮豔華麗的美麗景色；另外，走到縣民大道上的麗寶天橋的「瑰麗光廊」，漫步其中全是浪漫閃耀的玫瑰金粉色燈光，還有霓虹燈光效果的桑塔熊與蘿比兔、薑餅人、雪諾曼、巧克鼠及馬卡龍等多位好友，一起現身與大家迎接浪漫的耶誕佳節；
接著移步到麗寶百貨廣場公車站的「銀河光廊」天橋，吸睛奪目的藍紫色閃爍燈光和流動的變化光影，搭配獨特的音效，形成光彩炫目的耶誕色彩；還有板橋車站天橋的「繁星光廊」，涵蓋黃色、粉色、藍色及綠色等球形燈串，以弧形連接的意象，像是點點繁星閃耀，代表著每一個獨特的存在，一起相聚在新北歡樂耶誕城。
新北市政府觀光旅遊局說明，多樣亮麗燈光顏色及元素交織而成的七大絕美光廊，讓今年新北歡樂耶誕城更加繽紛耀眼，邀請大家與好友、家人或伴侶們相聚，一起來新北歡樂耶誕城留下最美好的耶誕回憶。更多活動資訊可到新北市觀光旅遊網、新北歡樂耶誕城官網或加入新北旅客Facebook粉絲團查詢。