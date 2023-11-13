日圓大貶值！大老闆在台吃日料「1人1.8萬」 謝金河：貴得嚇死人
財經專家謝金河近期到日本參訪，他相隔4年再度到日本，發現其中最大變化就是日圓貶值，甚至今（13）日早盤日圓現鈔賣出價最低來到0.2168元，跌破1年多以來的新低，「因為日圓出現大變化，今年來日本的台灣人多，日本人來台灣的大幅減少」，這也因此產生另一個現象，就是日本物價沒台灣高，反倒是在台灣吃高檔日式料理，價格貴到嚇死人，甚至有大老闆請朋友吃日本料理，1人就要花費1萬8000元台幣，結帳時心頭跳了一下。
記者賴禹妡／綜合報導
謝金河13日在臉書發文，他睽違4年再次參訪日本，表示這段時間最大的變化就是日圓大貶值，2019年時日圓兌美元在100上下，如今在150左右，日圓貶值50%，這個匯率波動也讓日本出現結構性的大改變，「安倍生前射岀的三箭，第一支箭就是日圓貶值，如今出現了」。
謝金河指出，這次觀察東京淺草的人潮，發現日本觀光已經恢復到疫情前的水準，而日本一般消費物價和台灣相比沒有特別貴，反倒在台灣吃高檔日式料理價格貴得「嚇死人」。謝金河一位知名企業家朋友向他分享，近期請好友吃日式料理，1人要花1萬8000元台幣，「他去買單，看到帳單，心頭跳了一下」。
事實上，台灣銀行今日早盤日圓現鈔賣出價最低來到0.2168元，跌破1年多以來的新低，若換10萬新台幣能換得46萬1254日圓現鈔，以疫情前狀況相比，2021年日圓最高點為0.2797，僅能換到35萬7525日圓，差額將近2萬台幣，等同於現省一趟來回機票。