NBA／Curry空砍38分！勇士外圍命中率低迷110:116不敵灰狼3連敗
明尼蘇達灰狼今（13日）在客場出戰金州勇士，本場Stephen Curry雖轟下全場最高的38分，但勇士今外圍火力欠佳，全場三分球全場43投僅12中，命中率為27.9％，其中先發陣容中僅Klay Thompson出場正負值為正的+4，終場勇士就以110:116不敵灰狼吞下近期3連敗，灰狼則是拿下6連勝。
記者張志宇/綜合報導
本場Stephen Curry雖轟下全場最高的38分，但勇士在第3節遭灰狼打出35:22攻勢一舉將比分拉開，雖末節勇士展開反攻更打出37:27攻勢，最終仍以110:116不敵灰狼吞下3連敗。
灰狼在本季9場出賽中，僅輸給亞特蘭大老鷹與多倫多暴龍，更分別在這波6連勝中以110:89擊退西區強權丹佛金塊，與114:109擊退東區強權波士頓賽爾提克，目前灰狼以7勝2敗排名西部第3。
反觀灰狼一哥Anthony Edwards全場出戰38分鐘，繳出27投11中，雖三分球9中1，但攻下全隊最高的33分，並拿下7助攻與6籃板，更貢獻2次抄截，此外Rudy Gobert本場更是在禁區展現宰制力，全場拿下10籃板（4個進攻籃板）攻下10分，並送出5記火鍋。
勇士今（13日）團隊進攻集體熄火，三分球全場43投僅12中，命中率為27.9％，先發陣容中僅Klay Thompson的正負值為正的+4，連砍進全場最高38分的Stephen Curry正負值也為負數的-4。
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