信用卡成紅海市場！中信金總座：回饋限縮合理、對市場發展是好事
國內發卡銀行紛紛公告限縮信用卡權益，包括分期零利率不再提供回饋優惠等，並展開「清卡」動作，國內最大發卡銀行中信金也加入其中。中信金控總經理陳佳文今（13）日在第3季法說會上也提到，國內信用卡市場因過度競爭已成「紅海市場」，生意不賺錢長期對消費者及營運商也不好，對於很多信用卡限縮回饋，他個人覺得也是合理，長期對信用卡市場也是好的，「我們也在調整」。
記者顏真真／台北報導
陳佳文強調，信用卡是銀行跟客戶最頻繁接觸的產品，現在大家可能已不常去分行，但信用卡一天可能會使用好幾次，信用卡一直被認為是銀行維持客戶關係、維護客戶忠誠度重要的產品，即便信用卡不賺錢，各銀行仍爭相投入信用卡市場，也因過度競爭，信用卡已成為「紅海市場」，很難獲利，很多銀行也在限縮回饋，「我們也在調整中」。
他解釋，信用卡因過度競爭，本來獲利就非常非常微薄，尤其升息關係，銀行墊款資金成本增加很多，過去為維護客戶忠誠度，很多銀行提供特定消費分期零利率，有些甚至可分到24期零利率，以提高刷卡量，但也因無息墊付，即無息借給持卡人，對銀行資金成本造成很大衝擊，也因此，大家才回頭把條件限縮，「我個人看也是合理」。
他說，生意長期不賺錢對消費者及營運商都不好，把信用卡成本結構重新審視，長期對信用卡市場發展是好的，即便中信的信用卡獲利獲利排名第一，對於客戶不是那麼需要，但成本負擔重的，中信也重新檢視調整一下。